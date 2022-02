Serie A, inaspettata confessione sull’attaccante: “Ci abbiamo provato”

Sono una neo promossa, ma in Serie A il Venezia è stato tra i club più attivi e che ha realizzato alcuni intriganti colpi di mercato.

In questa stagione una delle squadre rivelazioni di questa Serie A è il Venezia di Zanetti. Il club ligure ha messo in mostra un bel calcio e tanti giocatori che, mediante un mix di gioventù ed esperienza, offrono importanti garanzie.

Nell’ultima sessione di calciomercato il Venezia ha messo sotto contratto l’esperto talento portoghese Nani, giocatore che ha vestito casacche importanti come quella del Manchester United. L’esterno offensivo ha debuttato e subito è risultato decisivo per la sua squadra.

In una recente intervista il direttore sportivo del club Mattia Collauto ha rivelato un clamoroso aneddoto su un giocatore che poteva arrivare in Laguna. La trattativa poi non è andata a segno.

Serie A, il ds del Venezia ammette di averci provato per Alario

Collauto ha parlato ai microfoni di tuttoveneziasport.it ed ha raccontato un interessante aneddoto sull’attaccante del Bayer Leverkusen Alario. L’argentino ha ormai una certa esperienza ma in passato veniva dipinto come uno dei più grandi talenti del calcio sudamericano. Ecco le sue dichiarazioni:

“Alario? Noi ci abbiamo provato, ma come è avvenuto anche per altri. Per arrivare a certi risultati servono anche determinate situazioni, questa non si è creata e in queste fasi di calciomercato capita a tutte le squadre. Però la volontà era non arrivare all’ultimo, siamo contenti delle operazioni fatte perché riteniamo ci possano migliorare, poi ovviamente l’ultimo giudizio spetta al campo”.