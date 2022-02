Il Napoli voleva strappare alla Juve l’ultimo colpo: il retroscena

La rivalità tra Napoli e Juventus è ben nota a tutti. Le due squadre a gennaio non si sono affrontate solo sul campo, ma anche sul mercato.

Dopo gli acquisti di Vlahovic e Zakaria, l’ambiente in casa Juventus è cambiato radicalmente. Adesso, infatti, c’è molta più fiducia sia di arrivare tra le prime quattro posizioni che andare avanti in Champions League, dove gli ottavi contro il Villarreal sono ormai alle porte.

‘La Vecchia Signora’ è quinta in classifica ad un punto dall’Atalanta che, però, deve recuperare il match dell’Epifania contro il Torino. Domenica sera la Juventus affronterà all’Allianz Stadium il Verona dell’ex Tudor, che all’andata inflisse una dura sconfitta alla squadra di Massimiliano Allegri.

La Juventus non ha compiuto acquisti solo per questa seconda parte di stagione, ma anche per la prossima annata. I bianconeri, infatti hanno preso anche Federico Gatti dal Frosinone per 7,5 milioni di euro più 2,5 milioni di bonus. Il difensore resterà in prestito al team ciociaro fino a giugno.

Frosinone, Angelozzi: “Il Napoli ha fatto di tutto per prendere Gatti”

Guido Angelozzi, direttore dell’area tecnico-operativa del Frosinone, ha svelato alcuni retroscena del trasferimento di Gatti alla Juventus ai microfoni di ‘Radio Marte’: “I bianconeri hanno anticipato tutti. Il Napoli? Giuntoli ha fatto di tutto per prenderlo, ma non c’erano le giuste condizioni, ovvero quelle di far restare il ragazzo da noi fino al termine della stagione”.

Il dirigente del Frosinone ha poi continuato il suo intervento: “Il Napoli ha provato di prendere Gatti prima dell’arrivo di Tuanzebe, ma noi non lo davamo. Fino a 15 giorni fa non parlavamo con nessuno, poi l’agente del calciatore ci ha ricapitato delle offerte. Abbiamo parlato con tante squadre e alla fine l’ha spuntata la Juventus”.