“Mi dispiace davvero…”, colpo di scena Napoli: dichiarazioni a sorpresa

Le sue dichiarazioni su Napoli avevano scatenato parecchie polemiche. Adesso arriva l’inevitabile retromarcia immediata.

Non sono andate già, a parecchi napoletani e non solo, le dichiarazioni rilasciata sulla città di Napoli. Così, appena diventate di dominio pubblico, era scoppiata la polemica e la richiesta di scuse. Oggi è arrivata l’inevitabile retromarcia e la spiegazione del ‘fraintendimento’.

Stiamo parlando delle dichiarazioni di Daniela Nizlova, ex fidanzata del centrocampista del Napoli Stanislav Lobotka, la quale nei giorni scorsi, in un botta e risposta su Instagram, aveva paragonato Napoli alle periferie egiziane, parlando di topi ed immondizia.

Di fronte alla prevedibile reazione l’ex compagna di Lobotka ha fatto parzialmente un passo indietro, cercando prima di spiegare le sue ragioni e poi adducendo tutto ad un grosso fraintendimento. “Mi hanno chiesto di tutto.” ha dichiarato al portale Napoli Magazine. “Ho risposto a tantissime domande. E ho risposto anche ad alcune domande sulla casa che avevamo in città.”

Lobotka, l’ex fidanzata prova a scusarsi: “Amo Napoli”

“In casa avevamo la muffa e certe volte mancava l’elettricità.” ha voluto chiarire la ragazza. “Gli slovacchi pensano che era tutto rose e fuori, invece io volevo rimarcare che avevamo vissuto parecchi problemi tipici della gente comune. Così è nato tutto.”

Una chiosa finale su Napoli e su quello che, a quanto pare, è il vero pensiero della ragazza sulla città. “Mi dispiace per questo malintesi e mi scuso. Amo Napoli, la città, il cibo, la cultura e le persone. E’ un posto bellissimo e secondo me tutti dovrebbero comportarsi in modo da valorizzarlo.”