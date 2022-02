“Pronto a tornare, due club…”: il campione del Mondo non si trattiene

Dopo la recente esperienza il campione del Mondo del 2006 Fabio Cannavaro è pronto a tornare in panchina. Per lui già alcune proposte.

Non sono pochi i reduci dalla fantastica cavalcata del 2006, che ha visto l’Italia vincere il Mondiale in Germania, ad aver intrapreso la carriera di allenatore. Molti di questi hanno avuto anche un inizio di carriera sulla panchina ricco di successi e di trofei.

Il Capitano delle truppa azzurra, oltre che Pallone d’Oro dopo quel Mondiale, Fabio Cannavaro ha da diversi anni intrapreso una carriera da allenatore soprattutto all’esterno. Prima come assistente di Marcello Lippi e poi come tecnico della prima squadra, Cannavaro si è tolto parecchie soddisfazioni in Arabia Saudita e soprattutto in Cina.

Adesso però sembrerebbe giunto il momento di tornare in Europa per allenare un club del Vecchio Continente. “Ho avuto ottimi lavoro in Asia, ma i migliori tecnici sono in Europa.” ha dichiarato Cannavaro al ‘The Telegraph’. “Se voglio competere con loro devo tornare in Europa! Sono pronto a tornare.”

Fabio Cannavaro, la rivelazione: “Due club mi volevano”

Fabio Cannavaro ha poi rivelato un retroscena. Il suo ritorno in Europa è stato vicinissimo in ben due occasioni, con due club di Premier League che hanno sondato il terreno per l’ex difensore di Juve e Napoli. “All’Everton ho spiegato quale era la mia idea di calcio.” ha dichiarato Cannavaro prima di rivelare il perché del mancato accordo. “Purtroppo è comprensibile che se hai l’opportunità di avere Lampard come allenatore, uno che conosce bene la Premier, non te la lasci scappare.”

La seconda squadra che si è interessata a Cannavaro è stata il Watford, ma anche qui l’accordo non si è concretizzato: “Ho parlato con la dirigenza del Watford, ma loro avevano bisogno di un tecnico nell’immediato e hanno optato per Hodgson.”