Zakaria e McKennie, come cambia il centrocampo della Juve

L’arrivo di Zakaria e il nuovo ruolo di McKennie: Allegri ha già in mente la rivoluzione per il centrocampo della Juventus. Attenzione anche a Bernardeschi

La Juventus si prepara all’immediata rimonta in campionato dopo una campagna acquisti di gennaio decisamente scoppiettante. L’arrivo di Vlahovic insieme a quello di Zakaria permetterà ad Allegri di completare la rosa con due pedine decisamente importanti.

Non solo, la conferma di Morata consentirà ad Allegri di avere a disposizione un’ottima alternativa offensiva da utilizzare sia in caso di tridente, sia al fianco di Vlahovic in un attacco a due, o al fianco di Morata in caso di turno di riposo per l’attaccante serbo.

Occhi puntati anche sul centrocampo. L’arrivo di Zakaria coinciderà con la conferma del 4-2-3-1 con Locatelli schiarato al fianco del centrocampista svizzero con McKennie dirottato nel nuovo ruolo di esterno sinistro. Allegri è sicuro: il centrocampista texano sarebbe perfetto anche nella posizione di esterno a tutta fascia.

Zakaria e McKennie: solidità e forza fisica, cambia il centrocampo della Juventus

L’arrivo di Zakaria permetterà a Locatelli di sganciarsi con maggiore costanza anche in zona gol con i suoi preziosi inserimenti. Non solo, la nuova posizione di McKennie, schierato nel ruolo di trequartista di sinistra, potrebbe permettere alla Juventus di poter contare su una maggiore solidità in mezzo al campo e maggiore dinamismo in fase di non possesso.

McKennie, come accennato, si giocherà una maglia da titolare con Bernardeschi, ma difficilmente Allegri, come confermato nelle ultime partite bianconere, deciderà di fare a meno del centrocampista texano nella seconda parte della stagione.