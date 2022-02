Calciomercato Milan, nuovo attaccante: svelato il piano di Maldini

Il Milan si prepara al calciomercato estivo e pensa al centravanti del futuro: molto dipende da Ibrahimovic, in corsa tre nomi.

Chi si aspettava fuochi d’artificio dal mercato di gennaio del Milan sarà rimasto deluso. Il Diavolo ha investito 4 milioni sul giovane attaccante della Stella Rossa Marko Lazetic, ma per il resto non si è mosso. Nessun rinforzo in difesa in luogo dell’infortunato Kjaer, rimandati gli investimenti alla prossima estate nonostante il sogno Scudetto ancora vivo.

Da quando il Milan appartiene al fondo Elliott la strada tracciata è sempre stata seguita rigorosamente, senza eccessivi colpi di testa e programmando con attenzione presente e futuro. Sarà così anche la prossima estate, anche se oltre ai rinnovi di Bennacer, Leao e Theo Hernandez ci sarà spazio anche per alcuni investimenti.

Tra questi potrebbe rientrare anche un attaccante, considerando l’età sempre più avanzata di Ibrahimovic e del suo vice, Giroud, e quella troppo verde di Lazetic. Potrebbe arrivare un nuovo centravanti, ma molto dipenderà proprio da Ibra secondo quanto riportato oggi da Tuttosport.

Il Diavolo infatti ha lasciato carta bianca allo svedese. Se vuole, se sentirà di avere ancora stimoli, magari in seguito alla qualificazione con la Nazionale a Qatar 2022 – a fine marzo gli spareggi, come per l’Italia – allora resterà. In caso contrario il Milan si guarderà intorno. E nella lista di Paolo Maldini sono già stati scritti tre nomi.

Milan, tre nomi per l’attacco del futuro

Il primo, il più costoso e importante, è quello di Jonathan David. Gioca nel Lille, sta trascinando il suo Canada ai Mondiali, ha da poco compiuto 22 anni – lo scorso 14 gennaio – e quest’anno ha segnato 12 gol in 22 gare in Ligue 1 e 3 in 6 in Champions League. Costa 40 milioni, però, e questo potrebbe essere un freno anche se resta il primo nome in lista.

Il secondo è Noa Lang, 23 anni a giugno, olandese originario del Suriname che dopo essere cresciuto nell’Ajax è esploso in Belgio nel Bruges segnando la stagione scorsa 17 gol e mettendo a referto ben 11 assist. Giocatore eclettico, può svariare su tutto il fronte offensivo e costa almeno 25 milioni, considerando che è già arrivato in Nazionale.

Lang può rappresentare la soluzione giusta valutando il rapporto qualità-prezzo, mentre l’opzione low cost ma comunque valida è rappresentata da Andrea Belotti. Il Gallo è tifosissimo del Milan e arriverebbe con molto entusiasmo, rappresentando inoltre una scelta comunque valida valutando qualità tecniche ed esperienza nel nostro campionato.