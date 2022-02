Barcellona-Napoli, il comunicato fa tremare il tecnico: stop per il top

Mancano sempre meno giorni a Barcellona-Napoli, super sfida di Europa League. Un comunicato ufficiale, però, mette fuori dai giochi un calciatore.

La SSC Napoli di Luciano Spalletti ed Aurelio De Laurentiis ha vissuto una mattinata piuttosto complessa. Visto l’infortunio di Hirving Lozano che potrebbe restare fuori dai giochi anche per due mesi, il tecnico del club partenopeo è chiamato al tour de force di febbraio senza uno degli uomini fondamentali della sua rosa.

L’attaccante messicano non ci sarà, così come non ci sarà da qui ai prossimi giorni neanche Kalidou Koulibaly, arrivato in finale in Coppa d’Africa. L’impegno più importante del mese, però, arriverà solo il 17 febbraio, quando alle ore 18:45, al Camp Nou di Barcellona gli azzurri affronteranno proprio i blaugrana nella gara di Europa League.

❗ COMMUNIQUÉ MÉDICAL Les examens réalisés sur le joueur @clement_lenglet ont confirmé une blessure au biceps fémoral de la cuisse gauche. La durée de son absence dépendra de son évolution. pic.twitter.com/3JHtS3gPYt — FC Barcelona (@fcbarcelona_fra) February 3, 2022

Infortunio Lenglet, Barcellona-Napoli a rischio

Mister Spalletti, però, non è l’unico che dovrò fare i conti con qualche defezione. Anche Xavi, allenatore del Barcellona, ha una gatta da pelare. Se oggi è stato il giorno della presentazione ufficiale del nuovo arrivato Pierre Emerick Aubameyang, è arrivata anche una brutta notizia.

LEGGI ANCHE >>> Anomalie cardiache, il comunicato ufficiale del Napoli toglie ogni dubbio

Con un comunicato ufficiale, infatti, la società catalana ha comunicato l’infortunio di Clement Lenglet. Il difensore si è fatto male in allenamento e salterà la gara contro l’Atletico Madrid. I tempi di recupero non sono stati ancora resi noti, ma la presenza del calciatore per la super sfida europa contro il Napoli resta in dubbio. Di seguito la nota del club spagnolo: “Gli esami effettuati sul giocatore Clement Lenglet confermato un infortunio al bicipite femorale della coscia sinistra. La durata della sua assenza dipenderà dalla sua evoluzione”.