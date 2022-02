Anomalie cardiache, il comunicato ufficiale del Napoli toglie ogni dubbio

Per il tecnico del Napoli Spalletti un recupero prezioso in vista dell’appuntamento di Serie A con il Venezia e la ripresa dell’Europa League

Luciano Spalletti tira un sospiro di sollievo e comincia a recuperare qualche pedina in vista della fase più delicata della stagione che vedrà impegnato il Napoli nella lotta per le prime posizioni in Serie A ma anche in Europa League, con la doppia sfida contro il Barcellona ormai sullo sfondo.

Tra i calciatori recuperati dal tecnico di Certaldo c’è anche Adam Ounas. L’algerino ha saltato la Coppa d’Africa a causa di alcuni problemi cardiaci emersi in seguito al Covid e agli esami svolti dalla sua Nazionale.

Napoli, Spalletti recupera Ounas: l’algerino ha superato i suoi problemi e farà parte della lista Uefa

Lo staff medico napoletano ha compiuto ulteriori controlli su Adam Ounas. Controlli che hanno dato esito negativo, come specificato dalla società partenopea. Il calciatore pertanto tornerà a disposizione di Spalletti al centro sportivo di Castelvolturno dove i compagni di squadra stanno preparando la sfida interna di domenica contro il Venezia.

L’algerino, a questo punto, potrebbe far parte anche della lista Uefa. Questo è uno degli scenari possibili in vista della fase finale dell’Europa League che scatterà a partire dal 17 febbraio con il match di Barcellona.

Nelle prime sei gare della fase a gironi della competizione europea, Ounas ha firmato due reti in quattro partite disputate. Particolarmente importante il suo gol in occasione del confronto interno con il Leicester. Successivamente, l’algerino è sceso in campo titolare soltanto nel match di campionato con l’Empoli. Dopodiché è subentrato nel finale contro Milan e Spezia mentre non ha partecipato alle ultime quattro sfide.