Napoli, sorpresa dalla Coppa d’Africa: Spalletti col fiato sospeso

Termina anche la sfida di semifinale tra Camerun ed Egitto valida per l’accesso alla finale della Coppa d’Africa: la vincitrice si decide ai rigori

È da poco terminata la sfida di Coppa d’Africa giocata tra Camerun ed Egitto. Entrambe le squadre erano favorite per accedere alla finale ma solo una ha potuto strappare il pass per andare a giocare l’ultima gara, la più importante.

Il risultato è rimasto, tra tempi regolamentati e supplementari, fermo sullo 0-0. Si è perciò andati ai calci di rigori, momento che tra le due nazionali ha sicuramente sfruttato a proprio vantaggio l’Egitto. Quest’ultimo ha sconfitto il Camerun grazie ai tre tiri dagli undici metri tirati con grande precisione.

Da un lato, dunque, per il Camerun hanno fallito ai calci di rigore in sequenza (dopo l’unico gol segnato da Aboubakar) Moukoudi, Léa Siliki e N’jie. Dall’altro lato, invece, non hanno sbagliato e hanno regalato la vittoria all’Egitto Zizo, Abdelmonem e Lasheen. Luciano Spalletti, in questo modo, recupera subito Anguissa ma resta con il ‘fiato sospeso’ per Koulibaly.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Coppa d’Africa, l’Egitto batte il Camerun: Anguissa tornerà prima del previsto a disposizione del Napoli e di Spalletti

Se c’erano due nazionali considerate favorite per l’accesso alla finale di Coppa d’Africa queste erano sicuramente Camerun ed Egitto. Il destino ha, però, voluto che i due gruppi si affrontassero in semifinale e, alla fine, l’ha spuntata l’Egitto solamente ai calci di rigori. Oltre che per bravura propria, la squadra di Salah l’ha spuntata anche per gli errori commessi dai calciatori del Camerun che si sono presentati sul dischetto.

LEGGI ANCHE >>> Addio Sarri, l’annuncio di Lotito sorprende i tifosi della Lazio

La finale si giocherà, perciò, tra Egitto e Senegal. Per questo motivo, Spalletti da una parte ritroverà Anguissa prima del previsto, dopo la fine della corsa del Camerun, ma dall’altra ritroverà sicuramente solo dopo la finale della competizione Koulibaly. Il senegalese farà ritorno qualche giorno dopo rispetto al centrocampista camerunese.