Addio Sarri, l’annuncio di Lotito sorprende i tifosi della Lazio

Il risultato scaturito dal calciomercato della Lazio non ha soddisfatto pienamente i tifosi ma anche lo stesso Sarri: arriva perciò l’annuncio di Lotito

Una delle squadre che meno si è mossa in questo calciomercato di gennaio da poco concluso è stata senza dubbio la Lazio. Anzi, le uniche operazioni condotte sono arrivate allo scadere degli ultimi minuti validi, con il rischio di non fare neppure in tempo di depositare i documenti ufficiali.

Maurizio Sarri, con ogni probabilità, si sarebbe aspettato che la società gli avrebbe concesso la possibilità di prendere, grazie a operazioni di mercato mirate, dei rinforzi funzionali alla squadra. In realtà ciò non è avvenuto, o comunque non si è realizzato secondo le aspettative.

Per questo motivo, dopo la chiusura del mercato il 31 gennaio, si è parlato di una possibile rottura tra l’allenatore e la dirigenza della Lazio, soprattutto con Claudio Lotito. Il presidente, però, ha finalmente rotto il silenzio sulla situazione che preoccupa i tifosi biancocelesti.

Lazio, rapporto Sarri-Lotito: parla il presidente, l’annuncio non lascia dubbi

Il presidente della Lazio, ai microfoni di ‘Notizie.com’, ha rotto il silenzio e ha dichiarato: “Non mi risulta che io abbia discusso o avuto problemi con Sarri e non mi risulta nemmeno che lui sia scontento“. Lo stesso Lotito ha voluto fortemente Sarri sulla panchina biancoceleste la scorsa estate e, come raccolto sempre da ‘Notizie.com’, i due sarebbero anche stati a cena insieme tre giorni fa. Segni questi che non ci sarebbe alcuna rottura tra le parti.

Il progetto di Sarri con la Lazio è in divenire e l’allenatore sta cercando di trovare la quadra migliore con i giocatori che ha disposizione per cercare di ottenere il maggior numero di punti possibili in questa stagione di Serie A. Le parole di Lotito non lasciano dubbi: avanti insieme senza alcun problema.