La scelta del Manchester United spiazza tutti: tifosi accontentati

Il Manchester United ha preso una decisione che accontenta i propri tifosi dopo che nei giorni scorsi è esploso il caso Mason Greenwood

Il Manchester United è impegnato domani sera contro il Middlesbrough nel quarto turno di FA Cup. I Red Devils dovranno mantenere la concentrazione sul terreno di gioco malgrado gli ultimi agitati giorni per via del caso Greenwood.

Il calciatore, che era stato arrestato domenica dopo le accuse dell’ex fidanzata apparse sui social media, nella giornata di ieri è stato rilasciato su cauzione. Greenwood è indagato per sospetto stupro e violenza sessuale. Malgrado quest’ultima novità, il Manchester United ha preso una decisione importante nei confronti del suo tesserato.

Manchester United, caso Greenwood: i Red Devils cambieranno gratuitamente la sua maglia

Il caso Greenwood ha sconvolto i tifosi dello United e non solo loro. La società di Manchester ha fatto sapere ai suoi tifosi che cambierà gratuitamente a tutti coloro che hanno comprato la maglia personalizzata del club con il nome di Greenwood. I ‘Red Devils’ hanno inoltre oscurato il calciatore dal proprio store online.

Per di più, Mason Greenwood nonostante sia stato scarcerato in seguito al pagamento della cauzione, almeno per il momento non tornerà ad allenarsi con i suoi compagni. La società ha infatti deciso di sospendere il calciatore dagli allenamenti fino a nuovo ordine.

La posizione dell’inglese nei confronti della giustizia, nonostante le ultime novità, rimane molto delicata. Il giovane attaccante di Rangnick è chiamato a difendersi da accuse gravi.

Circa un anno fa Mason Greenwood aveva allungato il suo accordo con il Manchester United fino al 2025. Il calciatore inglese Bradford in questa stagione ha totalizzato 24 presenze con i Red Devils mettendo a segno sei reti. Il classe 2001 è arrivato in prima squadra nel 2019 e da quel momento ha disputato 129 partite e firmato 35 gol.