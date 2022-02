Napoli, tegola terribile: lo stop può essere lunghissimo

La SSC Napoli di Luciano Spalletti perde uno dei suoi uomini migliori. Le prima indiscrezioni raccontano di uno stop lunghissimo.

Luciano Spalletti perde uno dei suoi uomini migliori. La tegola arriva poco prima del tour de force di febbraio, quando gli azzurri saranno impegnati anche nella doppia sfida di Europa League contro il Barcellona di Xavi. Proprio questa mattina, infatti, è giunta notizia dell’infortunio di Hirving Lozano con la Nazionale messicana. L’attaccante del Napoli, così come comunicato dallo stesso club partenopeo con una nota ufficiale, ha riportato una lussazione alla spalla.

Di seguito la nota apparsa sui canali del club: “In seguito a colloqui intercorsi con lo staff medico della Nazionale messicana, riguardo le condizioni di salute del calciatore Hirving Lozano, si informa che lo stesso ha riportato una lussazione della spalla destra, successivamente ridotta. Il calciatore sarà rivalutato al suo rientro in Italia”.

Infortunio Lozano, i tempi di recupero

L’attaccante messicano si è infortunato nel match delle qualificazioni ai prossimi Mondiali in programma in Qatar durante la sfida contro Panama. Le prime indiscrezioni riferiscono di una vera e propria tegola per il club partenopeo che perderà il calciatore per un bel po’.

Quali sono i tempi di recupero? Serviranno circa un paio di mesi per ritrovare il calciatore in campo. Circa sessanta giorni, dunque, a meno che non sia necessario ricorrere ad un intervento chirurgico che non farebbe altro che aumentare i giorni di stop. Qualora Lozano fosse operato, infatti, lo stop potrebbe durare anche tre mesi.