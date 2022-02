Milan, il messaggio prima del derby che farà esultare i tifosi

A poche ore di distanza dal derby che può riaprire il campionato arrivano buone notizie per i tifosi del Milan in vista del futuro.

Sabato pomeriggio alle ore 18 il Milan scenderà in campo a San Siro per affrontare l’Inter nell’ennesima edizione del derby della Madonnina. Una sfida che stavolta potrebbe risultare decisiva nella corsa per lo Scudetto, che vede i nerazzurri favoriti proprio sui cugini rossoneri e il Napoli.

L’Inter guida a quota 53 punti, 4 in più – e una gara in meno – di quelli ottenuti da Napoli e Milan. E se per la Beneamata il derby è l’occasione per allungare sulla concorrenza, per il Diavolo rappresenta la gara in cui i giochi potrebbero clamorosamente riaprirsi.

Vada come vada, le ultime stagioni sono state estremamente positive per i colori rossoneri. Dimenticato Yonghong Li, il nuovo corso del Milan targato Fondo Elliott ha visto la squadra tornare in vetta al calcio italiano grazie a un azzeccato mix di giocatori esperti e giovani talenti.

Tra questi figura anche Davide Calabria, cresciuto nel club in cui ha esordito giovanissimo e di cui da anni è un punto fermo. È proprio lui a suonare la carica ai microfoni di DAZN.

Calabria giura amore eterno al Milan

In un calcio dove le bandiere sono una specie sempre più in via d’estinzione il terzino rossonero si sente in dovere di ribadire il suo amore incondizionato per il club che lo ha lanciato nel calcio che conta: “Mi auguro di restare al Milan e di indossarne la maglia per sempre” afferma.

Una vera e propria promessa rivolta ai tifosi, di cui negli anni è diventato un beniamino e a cui intende regalare grandi soddisfazioni. A partire da sabato: “Vogliamo vincere, se succederà saremo molto più vicini. Fuga dell’Inter? Parliamone da domenica”.

Parole importanti anche per chi sarà presente sugli spalti, soprattutto dopo due anni di pandemia e limitazioni: “Il pubblico crea atmosfera, galvanizza, la sua presenza cambia la partita. Chiaro che un derby e una partita fondamentale sono fattori sempre importanti, ma avere il contorno dei tifosi è qualcosa che tutti dovrebbero poter vivere.”