Eriksen, ritorno in campo ma non solo: l’ultimo annuncio spiazza tutti

Il danese Christian Eriksen tornerà presto a giocare a calcio e nel frattempo ha ricevuto un’altra buona notizia per il futuro prossimo

Christian Eriksen rivede la luce dopo il periodo più buio della sua vita. Il calciatore danese negli ultimi giorni ha trovato l’intesa con il Brentford e dunque ripartirà dalla Premier League dopo la risoluzione del suo contratto con l’Inter.

Il calciatore non ha ancora cominciato ad allenarsi, inizierà nella prossima settimana dopo aver osservato le regole per prevenire la diffusione del Covid presenti in Inghilterra. Eriksen pertanto salterà certamente la gara del quarto turno di FA Cup contro l’Everton. Il danese ha incassato però un’altra buona notizia.

Eriksen potrà partecipare al Mondiale: c’è il via libera della Fifa per il centrocampista ex Inter

Christian Eriksen ha vissuto momenti molto duri. Soprattutto in campo quando per alcuni attimi il suo cuore si è fermato durante la sfida contro la Finlandia della fase a gironi dell’Europeo, ma poi pure dopo quando è stato costretto a restare fuori dal rettangolo di gioco.

Il danese potrà tornare a sognare anche di sollevare la Coppa del Mondo, come qualsiasi bambino che sogna di diventare calciatore. Secondo quanto riferito dal ‘The Times’, infatti, riceverà il via libera dalla Fifa per partecipare a Qatar 2022. La massima federazione calcistica chiederà ai giocatori di sottoporsi a uno screening in grado di diagnosticare eventuali problemi cardiaci. L’esame è necessario perché tutti i calciatori possano essere consapevoli di tutto ciò che può influire sulla propria salute.

Quindi, non si impedirà a Eriksen di giocare. Il calciatore che ha appena firmato per il Brentford ha un defibrillatore cardiaco impiantato dopo l’intervento chirurgico al quale si è sottoposto dopo l’arresto cardiaco dello scorso mese di giugno. Questo tipo di pacemaker è in grado di prevenire gli arresti cardiaci poiché è in grado di generare una scossa per ripristinare un ritmo cardiaco regolare.