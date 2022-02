Roma, Zaniolo in bilico: due i motivi che ‘bloccano’ il rinnovo

Il futuro di Zaniolo sarà da valutare nei prossimi mesi, soprattutto per quanto riguarda il rinnovo. Due i motivi che ‘bloccano’ la Roma.

In casa Roma pare si sia aperto un vero e proprio caso su quello che sarà il futuro di uno dei giocatori più chiacchierati in casa giallorossa. La permanenza di Nicolò Zaniolo nella capitale non è cosi scontata come poteva sembrare qualche mese fa. Il club sta facendo delle valutazioni chiare in relazione a quello che potrà essere l’apporto del giovane talento alla corte di Josè Mourinho.

E’ stato chiaro anche Tiago Pinto, che nelle scorse ore ha chiarito come la situazione di Zaniolo valga per lui come per qualsiasi altro giocatore all’interno della rosa. “Non posso io, né nessuno”, ha detto il dirigente della Roma in relazione ad una possibile garanzia di permanenza del numero 22, da qui ai prossimi mesi tutto potrebbe cambiare.

Roma, i motivi che bloccano il rinnovo di Zaniolo

Tutto andrà capito nei prossimi mesi, ma ci sono ovviamente delle condizioni che andranno a chiarire col passare del tempo se Zaniolo sarà meritevole di un rinnovo di contratto. Certo, anche questo potrebbe non essere garanzia di permanenza, visto che la Roma potrebbe decidere di prolungare il contratto per avere una maggiore sicurezza anche durante le trattative per una possibile cessione.

Ma cosa si cela dietro questi dubbi? Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’ innanzitutto la tenuta fisica del giocatore. La Roma, infatti, vuole capire se dopo il doppio infortunio al crociato, Zaniolo abbia ancora una tenuta fisica tale da meritare la fiducia da parte di tutto l’ambiente giallorosso anche nei prossimi anni.

C’è poi – si legge – un discorso puramente economico. Lo scenario che si presenta oggi di fronte la Roma (e non solo) non consente di poter escludere una possibile cessione, e dunque la possibilità per il club di monetizzare. Vale per Zaniolo, come detto, ma in generale per tutti. Certo, serve un’offerta irrinunciabile per veder partire uno dei talenti italiani più cristallini. Agente e club stanno dialogando da mesi, ma il tutto troverà concretezza soltanto alla fine di questa stagione.