Pallone d’Oro, nuova stoccata di Lewandowski a Messi: “Meglio aver…”

Sono passati mesi dalla consegna del Pallone d’Oro a Messi, ma le polemiche per la mancata assegnazione del premio a Lewandowski continuano.

Il 2021 per Messi è stato un contraddistinto da continue montaghe russe: dagli gli scarsi risultati conseguiti con il Barcellona nella scorsa stagione, passando per la vittoria della Copa America con la sua Argentina e per il passaggio ‘traumatico’ al PSG, alla conquista del suo settimo Pallone d’Oro.

Proprio questo successo ha portato con sè tantissime polemiche, perchè tutti si aspettavano la vittoria di Robert Lewandowski. La stessa ‘Pulce’ rilasciò queste dichiarazioni, indirizzate proprio all’attaccante del Bayern Monaco, al momento della consegna del premio: “Spero che France Football ti dia un Pallone d’Oro, te lo meriti”.

Robert Lewandowski negli ultimi due anni ha segnato una caterva di gol: ben 82 in 68 partite disputate con il Bayern Monaco tra tutte le competizioni. Il polacco nel 2020, anno in cui non è stato consegnato il Pallone d’Oro a causa della pandemia, ha vinto tutto quello che c’era da vincere: dalla Bundesliga, passando per la Champions League, alla Coppa del mondo per club.

Pallone d’Oro, Lewandowski: “Il Fifa the Best è più importante”

Proprio il centravanti è tornato sull’argomento ‘Pallone d’Oro’ ai microfoni di ‘Pilka Nozna’: Pallone d’Oro? Meglio aver vinto il Fifa the Best, che conta di più. In quest’ultimo premio votano giornalisti, calciatori e professioniti ed il loro giudizi sono più oggettivi nel valutare i nostri risultati, perché sanno cosa c’è dietro una partita“.

Lewandowski ha poi consluso il suo intervento: “Chi ho votato? Messi, perché ho apprezzato tantissimo cosa ha fatto in questi ultimi due anni”. La consegna del Pallone d’Oro, come nella sua miglior tradizione, ha destato sempre tante polemiche e quasi certamente le diatribe in futuro non si placheranno, anzi.