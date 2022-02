“Colpa del Real…”: PSG, la notizia congela il futuro di Donnarumma

Gianluigi Donnarumma non sta vivendo un periodo felicissimo al PSG: il suo futuro è congelato considerando le ultime notizie

In quasi tutta Europa è in corso la sosta per permettere alle nazionali non europee di disputare le qualificazioni ai prossimi Mondiali di Qatar 2022. In Francia, però, si sta disputando la Coupe de France e il PSG è stato eliminato dal Nizza. Una notizia che mette in pericolo ancor di più la posizione di Pochettino, mai entrato in sintonia con l’ambiente parigino anche per le scelte di formazione. Una di queste è l’alternanza in porta tra Keylor Navas e Gianluigi Donnarumma.

Il portiere italiano, protagonista, dell’ultimo Europeo vinto con l’Italia, ha disputato meno partite di Navas. Ed è delle ultime ore una notizia che potrebbe cambiare il futuro di Donnarumma. L’ha riferita il quotidiano spagnolo MARCA, riguardo la panchina del PSG. E l’ex Milan è molto interessato alla vicenda vista la situazione che sta attraversando.

PSG, futuro di Donnarumma congelato

Il futuro di Pochettino dipenderà dal risultato della Champions League, dove il PSG incontrerà il Real Madrid agli ottavi. Una sorte di finale anticipata, considerando i valori delle due squadre. Ma l’allenatore argentino sembra destinato ad andar via a prescindere da come concluderà la stagione e il principale indiziato per sostituirlo è Zinedine Zidane. L’allenatore francese potrebbe approdare a Parigi dal prossimo 30 giugno 2022.

Per la sua idea di calcio, Zidane sembra essere il più adatto a gestire così tante stelle. E il motivo per cui non sarebbe ancora arrivato a Parigi è riconducibile al Real Madrid. Zizou, infatti, non se la sentiva di incontrare subito la sua ex squadra. E il suo arrivo potrebbe congelare anche il futuro di Donnarumma, vista la stima profonda che Zidane ha nei confronti di Keylor Navas. I due hanno condiviso tanti successi con i Blancos e il dualismo tra lui e l’ex Milan potrebbe continuare a lungo.