“Perché no?”: Napoli, l’annuncio di Zielinski sorprende i tifosi

Napoli, senti l’annuncio di Piotr Zielinski: ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, il polacco sorprende i tifosi e traccia la strada per il futuro

Se con Gattuso aveva dimostrato di essere un elemento fondamentale di questo Napoli, con Spalletti lo ha certificato definitivamente. Piotr Zielinski è uno degli uomini di maggiore qualità degli azzurri (e del nostro campionato) e quest’anno è pronto a fare sul serio.

“I tifosi mi dicono spesso di tirare fuori la cazzimma, ma l’ho già tirata fuori da tempo”, scherza e risponde alle critiche il polacco, direttamente ai microfoni di ‘Kiss Kiss Napoli’.

“Ora devo continuare per la mia strada e sperare di continuare a crescere – continua Zielinski – Adesso affronteremo un febbraio molto pesante, sarà decisivo per noi. Faremo di tutto per vincere il maggior numero possibile di scontri diretti”.

Napoli, senti Zielinski: “Lo Scudetto? Perché no, faremo di tutto”

Poi, Zielinski si sposta sulla lotta Scudetto e sorprende chi vede l’Inter già indirizzata verso l’ennesimo successo: “Perché no? Faremo di tutto per realizzare i nostri sogni e, soprattutto, quello dei napoletani. Siamo una squadra ben attrezzata, un grande gruppo composto da giocatori forti. Dobbiamo credere nello Scudetto“.

Anche perché presto il Napoli ritroverà due calciatori importanti come Koulibaly e Anguissa: “Sappiamo tutti quanto siano importanti per noi – continua Zielinski – Non vediamo l’ora che tornino a disposizione. Intanto, faccio l’in bocca al lupo ad entrambi. E spero che Kalidou possa vincere la finale di Coppa d’Africa“.

Infine, il commento di Zielinski verso la trasferta di Venezia: “Guai a pensare già all’Inter. Dobbiamo prima dare il massimo contro il Venezia. Sono una squadra ostica, hanno dimostrato di saper dare fastidio a chiunque”.