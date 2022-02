“Volevo il Barcellona”: l’argentino deluso dal club, che sfogo alla stampa

Il Barcellona è stato molto attivo in questo mercato di gennaio, ma non è riuscito a chiudere per un calciatore.

Il Barcellona sta affrontando una delle crisi, sia economicamente che sportivamente, più gravi della sua storia. Il club catalano è sommerso dai debiti, che non hanno permesso il rinnovo di Messi. La ‘Pulce’ argentina è poi volata sotto l’ombra della Torre Eiffel per indossare la maglia del PSG.

Per i blaugrana è una stagione difficile anche sul campo, considerando sia l’avvicendamento in panchina tra Koeman e Xavi che la retrocessione in Europa League dalla Champions League. Il Barcellona è lontanissimo dal Real Madrid di Carlo Ancelotti primo: ben 15 punti di distacco, anche se i catalani devono recuperare una partita.

Con l’arrivo di Xavi, pian piano, il Barcellona si sta riprendendo, visto che ha totalizzao dieci punti nelle ultime quattro partite disputate nella Liga. I catalani sono quinti in classifica ad un punto dall’Atletico Madrid di Simeone. I blaugrana a breve affronteranno anche il Napoli nei sedicesimi di Europa League, ma i due club si sono sfidati già in queste settimane in sede di calciomercato.

Ajax, Tagliafico: “Volevo andare al Barcellona, era un’occasione che aspettavo”

Barcellona e Napoli, infatti, hanno cercato di prendere Tagliafico, poi rimasto all’Ajax. Proprio l’argentino ha rilasciato alcune dichiarazioni ad ‘AS’: “Volevo il Barcellona, ma l’Ajax non ha permesso questo trasferimento. Mi hanno deluso, perché era un’opportunità incredibile per me. Il club blaugrana era un’occasione che aspettavo da sempre”.

Il terzino argentino ha poi concluso il suo intervento al quotidiano iberico: “Sentivo che era arrivato il momento di cambiare aria. Come ho trascorso l’ultimo giorno di calciomercato? In preda all’ansia. Ho trascorso tutta la giornata vicino al telefono, in attesa di una possibile chiamata”.