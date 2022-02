Juventus scatenata: doppio rinnovo e nuovo colpo a giugno

Juventus attivissima sul fronte rinnovo. I bianconeri però pensano anche al prossimo mercato: pronto un altro colpo.

Grande protagonista di questa sessione di mercato appena conclusa, la Juventus guarda adesso al fronte rinnovi. Sono diverse le situazione che la dirigenza bianconera dovrà dirimere nelle prossime settimane affinché non si corra il rischio di perdere giocatori importanti a parametro zero.

Operazione principale sarà quella di provare a convincere Paulo Dybala. Il collega Franco Leonetti a BianconeraNews ha parlato di ottimismo circa le possibilità di una permanenza dell’ex Palermo in bianconero. Tra fine febbraio e inizio marzo dovrebbero esserci novità definitive, anche se le sensazioni sono buone con Andrea Agnelli intenzionato a rinnovare il contratto del suo attaccante.

Situazione ancora migliore per Cuadrado, il quale appare vicinissimo al rinnovo. Le trattative con il colombiano sono già avviate da tempo e non è affatto esclusa una chiusura a stretto giro. L’ex Fiorentina dovrebbe quindi continuare la sua avventura in bianconero.

Juventus, Agnelli prepara l’assalto al centrocampista

I rinnovi non sono comunque l’unico tema di discussione in casa bianconera. Un altro punto focale del lavoro che attende la dirigenza della Juventus è quello di trovare un regista per Massimiliano Allegri.

La Juventus infatti, dopo Zakaria, è intenzionata a continuare l’opera di rinnovamento della mediana del campo. Complici anche diverse situazioni in uscita, i bianconeri proveranno il colpaccio. Diversi i nomi in ballo. Quello più suggestivo resta Zaniolo, ma secondo Leonetti stiamo parlando di una pista molto fredda.