Juventus, cambia il portiere: addio a fine stagione e colpo di scena

La Juventus, dopo il mercato scoppiettante di questa stagione, guarda già al prossimo anno. E potrebbero esserci novità per la porta.

I tifosi della Juventus possono senz’altro essere contenti del mercato fatto dalla società bianconera in questa sessione di gennaio. Sono arrivati due pezzi pregiati come Vlahovic e Zakaria e la società di certo non si è contenuta con le spese.

Nonostante esborsi importanti, la Juventus guarda già al prossimo mercato. Non solo il giovane Gatti dal Frosinone, ma anche qualcosa per il ruolo di portiere. Come svelato dal collega Franco Leonetti a BianconeraNews, il club di Torino si sta muovendo per sostituire Perin.

L’ex Genoa sembrerebbe infatti aver espresso la volontà di giocare. Cosa che la Juventus non può garantire. Per questo si sta guardando intorno, valutando diverse offerte per la prossima stagione. I bianconeri si sarebbero comunque già cautelati, individuando in Salvatore Sirigu il rimpiazzo ideale.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Juventus, obiettivo per la prossima estate: rinforzare il centrocampo

Un altro fronte sul quale si muoverà la Juventus questa estate è quello del centrocampo. L’arrivo di Zakaria a quanto pare è solo l’antipasto di un mercato che a fine stagione sarà corposo in quella zona del campo.

LEGGI ANCHE >>> Roma, Mourinho incredulo: la dichiarazione a Dazn gela i tifosi

Si era parlato di Zaniolo. Ipotesi molto suggestiva quella che porta all’ex Roma, ma qui Leonetti gela l’entusiasmo dei tifosi. L’operazione infatti è ritenuta molto difficile per il momento, con la Roma che certamente non farà alcuno sconto per il suo talento.