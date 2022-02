Tutto pronto per l’attesissimo derby Inter-Milan, match che infiamma il sabato della ventiquattresima giornata di Serie A 2021/2022.

Manca sempre meno al fischio di inizio del derby Inter-Milan. Alle ore 18:00 sul rinnovato prato dello stadio Giuseppe Meazza in San Siro, Stefano Pioli e Simone Inzaghi si troveranno faccia a faccia. In palio c’è un pezzo di scudetto perché i nerazzurri sono primi in classifica a quota 53 punti, mentre i rossoneri occupano la terza posizione dell’elenco generale visti i 49 punti collezionati.

Il derby di Milano numero 176 vede contrapporsi i due migliori attacchi della stagione. Out, per Pioli, Zlatan Ibrahimovic; Inzaghi deve rinunciare, invece, a Correa e all’ultimo arrivato Gosens. Ad arbitrare la super sfida è il signor Guida di Torre Annunziata. Al VAR, invece, il duo formato da Mazzoleni e Ranghetti.

Inter-Milan, le probabili formazioni

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, L. Martinez. Allenatore: S. Inzaghi. A disposizione: I. Radu, Cordaz, Ranocchia, D’Ambrosio, Kolarov, Dimarco, Darmian, Gagliardini, Vecino, Vidal, Sanchez.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Romagnoli, T. Hernandez; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, Kessie, Leao; Giroud. Allenatore: Pioli. A disposizione: Tatarusanu, Mirante, Florenzi, Gabbia, Tomori, Bakayoko, Krunic, Castillejo, Brahim Diaz, Maldini, Messias.