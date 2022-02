“Forse domani…”: Atalanta, buone notizie in arrivo per Gasperini

L’Atalanta si prepara in vista della sfida con il Cagliari, in programma domenica: buona notizia in arrivo per il tecnico Gasperini.

Vuole tornare a macinare vittorie l’Atalanta. I recenti pareggi contro l’Inter e la Lazio hanno rallentato la corsa verso la zona podio dei nerazzurri che domani ospiteranno il Cagliari, nel lunch match della 24esima giornata del campionato. Un incontro complicato (7 punti nelle ultime 4 gare per i sardi), in occasione del quale il tecnico Gian Piero Gasperini potrebbe ritrovare uno dei suoi giocatori più importanti.

Parliamo di Duvan Zapata, rimasto fermo ai box in queste settimane a causa dell’infortunio rimediato nell’ultima partita prima della sosta natalizia. Il colombiano negli ultimi giorni è tornato ad allenarsi con il resto del gruppo e non è da escludere che il suo nome possa essere inserito nella lista dei giocatori convocati.

A fare il punto della situazione è stato lo stesso Gasperini, nel corso dell’odierna conferenza stampa. “Duvan spero di recuperarlo domani, se oggi confermerà le sensazioni positive ci sarà. In questo tipo di infortuni c’è sempre il timore della ricaduta, c’è sempre qualche timore, ha anche una convinzione diversa, oggi decideremo con la rifinitura”.

Ulteriori aggiornamenti in merito alle condizioni della punta sono quindi attesi nel pomeriggio. Zapata, dal canto suo, spera di esserci così da aiutare la squadra e migliorare il proprio bottino: fin qui, per lui, 12 gol e 7 assist in 22 presenze complessive tra campionato e Champions League. Un elemento imprescindibile nello scacchiere tattico della Dea, che di recente ha rispedito al mittente le numerose offerte pervenute dal Newcastle.

I Magpies, infatti, avevano pensato proprio a lui mettendo sul piatto oltre 30 milioni per averlo subito e portarlo in Inghilterra. Una proposta ritenuta troppo bassa dall’Atalanta, che ha preferito tenerlo in vista anche dei tanti impegni che attendono la squadra. Gasperini, intanto, incrocia le dita: Zapata sta per tornare.