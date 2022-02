Male la prima senza Vlahovic: Fiorentina stesa al Franchi dalla Lazio

È la Lazio di Maurizio Sarri ad avere la meglio contro la Fiorentina, alla sua prima gara in Serie A senza il bomber Dusan Vlahovic.

La sfida tra gli uomini di Italiano che ospitano i biancocelesti si decide nel secondo tempo. Dopo lo 0-0 dei primi 45′, la Lazio va in vantaggio con Immobile, Milinkovic-Savic e Biraghi e si porta a casa i tre punti necessari per continuare a lottare per un posto in Europa.

Nonostante il pesante passivo, soprattutto nella prima frazione di gioco, la Fiorentina non ha demeritato troppo. Cabral alla sua prima come sostituto del partito Vlahovic ha comunque dimostrato di avere buoni movimenti e senso della posizione, pur non essendo riuscito a segnare il gol all’esordio.

Bella e importante risposta dal punto di vista della Lazio per Ciro Immobile. Senza sostituti e quindi insostituibile, il calciatore biancoceleste ha dimostrato di poter condurre da solo avanti la sua squadra.

Fiorentina-Lazio 0-3, la sintesi del match di Serie A

Interessante ed equilibrato primo tempo fra le due squadre. I ritmi li mantiene la squadra di Italiano, che si avvicina più volte al vantaggio. Lo fa prima con un colpo di testa di Cabral, che Strakosha riesce a stoppare, e poi ha una chance importante sulla mezz’ora anche con Bonaventura di destro. Tuttavia, improvvisamente la Lazio d’impadronisce delle redini del match e si rende pericolosa in più occasioni. Sul finire del primo tempo Terracciano deve fare gli straordinari in due situazioni per negare il gol a Pedro. Le squadre rientrano così negli spogliatoi.

Nel secondo tempo, invece, al 52′ la sbloccano gli ospiti. Zaccagni favorisce l’inserimento di Milinkovic-Savic dentro l’area di rigore, il quale non sbaglia col piatto destro ed è 0-1. Poi, dopo una serie di cambi, giunge un’azione sospetta. Castrovilli cade in area di rigore e sembra esserci un contatto con Luiz Felipe. Orsato assegna il calcio di rigore, ma poi la decisone viene annullata dopo averla rivista al VAR. Al 70′ ne approfitta la Lazio per portarsi ancora in vantaggio e lo fa con Immobile. Contropiede azionato d aun lancio lungo e il centravanti biancoceleste vince il duello con Nastasic. A tu per tu con il portiere avversario non sbaglia. La parola fine sul match viene messa 10′ dopo da Biraghi, che segna un autogol: Zaccagni serve Immobile, che salta Terracciano. La palla finisce sulla linea, ma la tocca il capitano della Fiorentina e viene convalidata la rete. All’85’ c’è poi l’espulsione per Torreira a causa di due gialli e la sfida si conclude 0-3 al 92′.

La classifica

Inter 53*, Milan 52, Napoli 49*, Atalanta 43**, Juventus 42*, Lazio 39, Roma 39, Fiorentina 36*, Verona 33*, Torino 32**, Sassuolo 29*, Empoli 29*, Bologna 27**, Spezia 25*, Udinese 24**, Sampdoria 20*, Venezia 18**, Cagliari 17*, Genoa 14, Salernitana 10**

*una partita in meno

**due partite in meno