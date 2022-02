Il Milan ha il suo eroe: Giroud stende l’Inter nel derby

Da pochi minuti è terminato il derby tra Inter e Milan con il risultato di 1-2 a favore della squadra di Pioli.

L’Inter inizia la partita sicuramente meglio rispetto al Milan. Al 10′ viene annullato un gol di Dumfries per un fuorigioco di Perisic. Dopo due minuti, la squadra di Simone Inzaghi sfiora il vantaggio con un tiro dalla distanza di Brozovic, ma è bravissimo a Maignan, preso in controtempo da una deviazione, a parare.

Il forcing dei nerazzurri continua e Barellla è pericolosissimo al 27′ con una conclusione che si spegne di pochissimo sul fondo. Trascorrono due minuti e Maignan compie una gran parata sul tiro ravvicinato di Dumfries. Si fa vedere finalmente il Milan al 35′ con il tentativo dalla distanza di Tonali: bravo Handanovic a respingere.

Dopo quattro minuti, l’Inter passa in vantaggio con il tiro a volo di Perisic su azione da calcio d’angolo. Al 47′ Maignan anticipa in uscita Dzeko, ci prova subito Calhanoglu ma l’estremo difensore francese riesce a tornare in tempo tra i pali in porta. Ad inizio ripresa, esattamente al 50′, il Milan è pericoloso con il tiro di Tonali che viene deviato in corner.

Inter-Milan, Giroud ribalta il Derby in cinque minuti

Al 70′ Perisic ci prova di nuovo a volo, ma questa volta il suo tentativo termina alto. Trascorrono cinque minuti ed il Milan pareggia con Giroud. Il francese è il più lesto a fiondarsi in scivolta sul tiro deviato di Brahim Diaz. L’azione del gol è cominciata da un recupero palla proprio dell’ex calciatore di Arsenal e Chelsea ai danni di Sanchez.

Il Milan passa in vantaggio al 79′ sempre con Giroud, che è bravissimo a girarsi in area di rigore nerazzurra e a battere un colpevole Handanovic. Il portiere poteva intervenire sicuramente meglio sul tiro del francese. Al 95‘ viene espulso Theo Hernandez per un fallo su Dumfries. Grandissimo successo per i rossoneri, che sono riusciti a ribaltare la partita in pochissimi minuti.

La classifica di Serie A aggiornata

Inter 53, Milan 52*, Napoli 49, Atalanta 43, Juventus 42, Roma 39*, Fiorentina 36, Lazio 36, Verona 33, Torino 32, Sassuolo 29, Empoli 29, Bologna 27, Spezia 25, Udinese 24, Sampdoria 20, Venezia 18, Cagliari 17, Genoa 14*, Salernitana 10.

*una gara in più