“Sarà l’erede di Kessié?”: Milan, l’agente del rossonero non ha dubbi

Il Milan deve risolvere al più presto la situazione relativa al rinnovo di Kessié. In caso di addio gratis Paolo Maldini ha già la soluzione.

Il Milan di Stefano Pioli è ancora alle prese con il rinnovo di Franck Kessié. Il centrocampista rossonero ha un contratto in scadenza a giugno 2022 e non ha ancora trovato l’intesa con la società per prolungare la sua avventura in Lombardia. Per questo motivo, in tantissimi hanno già ipotizzato l’addio a parametro zero a fine stagione.

Una situazione delicata che preoccupa i tifosi e la stessa società che, grazie all’operato di Maldini e Massara, però, avrebbe già trovato una mezza soluzione. Una soluzione interna che farebbe risparmiare un bel po’ di soldi, considerando che l’addio di Kessié non porterebbe introiti nelle classe del club.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Calciomercato Milan, annuncio dell’agente in diretta

La soluzione sarebbe Tommaso Pobega, centrocampista di proprietà del Milan in prestito al Torino di Urbano Cairo. Il ventiduenne italiano potrebbe fare ritorno alla base a fine stagione. A parlarne è stato Patrick Bastianelli, agente del calciatore, intervenuto in diretta sul canale Twitch di SerieANews TV. Di seguito quanto dichiarato.

LEGGI ANCHE >>> “Ritorno in panchina”: Juve, la dirigenza ha già puntato l’allenatore del futuro

“Pobega sostituto di Kessié? Non mi sento di parlare di mercato per quel che riguarda Pobega. Tommaso è concentrato sul Torino e vuole fare una stagione importante come ha fatto fino ad ora. E’ stato bravo a farsi trovare pronto quando è stato chiamato in causa. Ha fatto quattro gol che sono tanti per un centrocampista, per uno del suo ruolo. L’obiettivo in questo momento è far bene con il Torino. E’ concentrato solo ed esclusivamente a fare una stagione da protagonista per raggiungere un obiettivo importante con il Torino. E’ stato sicuramente una soddisfazione essere convocato in Nazionale quando ci sono state le due gare ufficiali prima di questo stage. Anche con l’Under21 ha fatto molto bene. E’ un giocatore che ha tutto per essere protagonista anche in Nazionale. E’ importante che lavori in maniera serena e tranquilla, lavorando giorno dopo giorno per fare bene al Torino”.