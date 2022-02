“Ero un po’ frustrato….”: Inter-Milan, il retroscena nel post partita

Il grande protagonista di Inter-Milan è indubbiamente Olivier Giroud. Dopo la doppietta nel secondo tempo, arriva l’onore della cronaca per il francese.

É felice ma cammina con i piedi di piombo. Il centravanti del Milan è fedele alla sua stessa tradizione da uomo derby nei campionati in cui ha giocato e ribalta la sconfitta rimediata dai rossoneri durante la prima frazione di gioco. Al 75′ e al 78′ i due gol che rilanciano e confermano la squadra di Pioli in corsa per il massimo obbiettivo.

Intervenuto ai microfoni di ‘DAZN’, l’attaccante commenta e dimostra la sua gioia: “Come io dico e ho detto prima della partita, era una sfida speciale. Un derby si vince. Eravamo in difficoltà nel primo tempo, nel secondo in 45′ abbiamo ripreso il match.

Stavo aspettando 1-2 palle in area, la prima è stata sfortunata invece la seconda un’ottima palla e abbiamo felice i nostri tifosi. Sono felice e orgoglioso di questa squadra, non molla mai”. Nemmeno Giroud nasconde che nella prima frazione di gioco qualcosa non ha funzionato come sperato, ma ciò non ha impedito di rientrare nei ranghi e ribaltarla.

