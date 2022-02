Juve-Verona, tripla sorpresa per Allegri: rischia Dybala

Juve-Verona sarà teatro d’esordio per Vlahovic e Zakaria, chiamati alla prima presenza con la magli bianconera. Occhio alle possibili novità di formazione di Allegri, il quale potrebbe sorprendere tutti

Juve chiamata alla prova del nove per cercare di mettere le basi per un’immediata rimonta in campionato. Allegri ripartirà dalla sfida contro il Verona nel tentativo di spingere subito il piede sull’acceleratore per accorciare immediatamente le distanze sulle squadre al vertice.

Quale sarà la formazione titolare del tecnico bianconero? Attenzione alle possibili sorprese soprattutto in attacco. In difesa Pellegrini resta favorito su Alex Sandro: questa la prima possibile novità di formazione. Sulla destra ballottaggio aperto tra De Sciglio e Danilo, con il brasiliano in vantaggio.

Non ci sarà Locatelli, assente per squalifica. Al suo posto ci sarà Arthur, il quale sarà affiancato dal nuovo acquisto Zakaria, pronto a mettere ordine in mezzo al campo fin da subito. Attenzione alle soprese in attacco.

Juve-Verona, Dybala verso la panchina: Rabiot o Morata sull’esterno sinistro

Gli impegni con la sua nazionale potrebbero costringere Dybala a un’esclusione a sorpresa dall’undici titolare di Allegri in vista del match contro il Verona. La decisione definitiva arriverà dopo la rifinitura. In caso di esclusione della Joya, Allegri potrebbe contare su McKennie nel ruolo di trequartista, con ballottaggio aperto sulla sinistra tra Morata e Rabiot, con lo spagnolo favorito.

Juventus-Verona: Morata sfida Rabiot, rischia Dybala

JUVENTUS (4-2-3-1): Szczesny; Danilo, De Ligt, Chiellini, Pellegrini; Arthur, Zakaria; Cuadrado, McKennie, Morata; Vlahovic. All. Allegri

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Gunter, Ceccherini, Casale; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Barak, Caprari; Kalinic. All. Tudor