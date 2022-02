“Il totem non ci sarà”: Milan, pessime notizie per Pioli in vista del derby

Il derby di Milano in programma domani pomeriggio a San Siro perde uno dei suoi protagonisti principali: Pioli costretto a varare il piano B

Il derby di Milano di domani pomeriggio a San Siro decidere una fetta di scudetto. La sponda rossonera dei Navigli ha un’occasione irripetibile per riaprire il discorso diretto. L’altra, quella nerazzurra, può piazzare un altro importante mattoncino sul secondo Scudetto consecutivo.

Nessun calciatore vorrebbe perdersi l’appuntamento ma ci sarà chi sarà costretto a marcare visita. Uno di questo sembra essere proprio uno dei protagonisti più attesi, il grande ex del confronto. Il piano di Stefano Pioli passerà attraverso altre opzioni.

Milan, Ibrahimovic verso il forfait per il derby di domani pomeriggio contro l’Inter

Zlatan Ibrahimovic ha provato in tutti i modi ad esserci per il derby ma le possibilità che possa scendere domani in campo contro i ‘cugini’ appaiono poche. A confermarlo è ‘La Gazzetta dello Sport’ di questa mattina che ha chiarito come il totem milanista sia ancora alle prese con i problemi al tendine d’Achille. Una sua presenza contro la formazione di Simone Inzaghi dunque appare improbabile.

Difficile possa esserci pure Tomori. Anche il difensore ha provato il recupero lampo per piazzarsi al suo posto ma anche lui sembra essere destinato a dover seguire i compagni dai margini del terreno di gioco.

Per l’attacco, Stefano Pioli dovrà dunque fare riferimento a Olivier Giroud. L’attaccante francese, ricorda la ‘rosea’, va ancora a caccia del suo primo gol esterno. E l’Inter potrebbe essere la squadra contro cui avvertire il meno possibile il mal da trasferta che sembra accusare.

Zlatan Ibrahimovic in questa stagione ha già saltato otto partite di campionato. In sette di esse non è stato convocato mentre in una, contro la Salernitana, è rimasto ad osservare dalla panchina. In Serie A, in 15 gare ha siglato otto reti.