Atalanta, Gasperini trema: la sentenza sul piazzamento Champions

Le prepartita di Atalanta-Cagliari il tecnico dei nerazzurri Gasperini ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla lotta Champions.

L’Atalanta è ormai un’habitué dei posti d’alta classifica. Anche quest’anno l’undici di Giampiero Gasperini sta infatti disputando un campionato di vertice, lottando per entrare nel novero delle quattro qualificate per la prossima Champions League.

La vittoria ieri sera del Milan sull’Inter nel derby di Milano ha rimesso in discussione le gerarchie in alta classifica. I nerazzurri adesso hanno il fiato sul collo dei rossoneri ed anche il Napoli potrebbe rientrare nel discorso Scudetto. Subito dieto l’Atalanta deve cercare di non perdere troppo terreno dal terzetto davanti, ma anche difendersi dal ritorno della Juventus.

Gasperini, interpellato da DAZN su quanto il risultato di ieri possa influire sul proseguo della lotta Champions è stato chiaro: “No, non mi ha fatto piacere il risultato del derby. Mi fa piacere se vinciamo noi! Questo è quello che dobbiamo pensare di fare.”

Gasperini sulla lotta Champions: “Tanti possibili finali”

Gasperini ha poi fatto una considerazione generale sul campionato e sulle altre pretendenti per la Champions, definendo il tutto “molto aperto”. Il tecnico dei nerazzurri ha così continuato: “C’è la Fiorentina e ci sono anche le romane.”

Ha poi concluso: “Con tre punti in più o in meno si possono rimescolare tante posizioni. Dopo una ventina di partite la classifica inizia ad essere significativa, ma noi non dobbiamo dimenticarci di fare il nostro percorso.”