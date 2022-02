DIRETTA Juventus-Hellas Verona: segui la partita LIVE

Tutto pronto per il fischio di inizio di Juventus-Hellas Verona, match che chiude la domenica della ventiquattresima giornata di Serie A.

Sta per iniziare Juventus-Hellas Verona, gara che chiuderà il ventiquattresimo turno di Serie A 2021/2022. All’Allianz Stadium di Torino, alle ore 20:45, la formazione di Massimiliano Allegri ospita gli scaligeri di Igor Tudor, vecchia conoscenza del club bianconero dopo i trascorsi in panchina al fianco di Andrea Pirlo. Tanta attesa per la nuova Juve di Andrea Agnelli, fresca dei super colpi Dusan Vlahovic e Denis Zakaria.

Il tecnico di casa punta su di loro per recuperare punti sull’Atalanta di Gian Piero Gasperini, uscita sconfitta dalla gara dell 12:30 contro il Cagliari di Walter Mazzarri. Anche Igor Tudor, però, vuole fare bella figura, ma i trenta precedenti in casa dei piemontesi non portano buone notizie. A Torino, infatti, l’Hellas non ha mai trovato la vittoria.

Juventus-Hellas Verona, le probabili formazioni

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny, Danilo, De Ligt, Chiellini, De Sciglio; Zakaria, Arthur, Rabiot; Dybala, Vlahovic, Morata. Allenatore: Allegri. A disposizione: Pinsoglio, Perin, Bonucci, Rugani, Lu. Pellegrini, McKennie, Aké, Cuadrado, Kaio Jorge, Kean.

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Casale, Gunter, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Barak, Caprari; Kalinic. Allenatore: Tudor. A disposizione: Pandur, A. Berardi, Sutalo, Coppola, Depaoli, Bessa, Ilic, Cancellieri, Praszelik, Retsos, Lasagna. Indisponibili: Dawidowicz, Frabotta, Hongla. Squalificati: Simeone. Diffidati: Casale, Faraoni, Gunter, Veloso.