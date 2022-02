De Laurentiis sorprende tutti su Insigne: le frasi inattese del patron

Il Napoli espugna lo stadio Penzo ed i tifosi esultano. Nel post gara anche il presidente Aurelio De Laurentiis ha commentato la gara.

Victor Osimhen ed Andrea Petagna espugnano lo stadio Penzo. Il 2-0 fuori casa contro il Venezia di Paolo Zanetti fa sognare i tifosi visto che la squadra partenopea, adesso, è distante un solo punto dall’Inter di Simone Inzaghi. All’orizzonte, poi, c’è proprio lo scontro diretto contro i nerazzurri, in programma sabato alle ore 18:00 allo stadio Diego Armando Maradona.

Nel post gara proprio Osimhen ha galvanizzato i tifosi, pronunciando la parola scudetto in diretta televisiva su ‘DAZN’. Ci ha pensato poi il presidente Aurelio De Laurentiis a gettare acqua sul fuoco e a calmare le acque.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Napoli, De Laurentiis dopo la vittoria col Venezia

Il patron azzurro ha poi commentato la gara e rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di ‘Canale 21’. Ecco quanto evidenziato: “Possiamo sognare lo scudetto? Non parliamo dello scudetto. Siamo felici perché questo è un campo complicato. Sono molto soddisfatto di questo risultato che ci riporta secondi. Siamo stati anche fortunati viste le partite degli altri. Andiamo avanti così, i ragazzi sono molto gasati e questo è molto importante. Ci sono sei giorni fino a sabato per restare concentrati con allenamenti sia teorici che pratici. Abbiamo grande allenatore, non è una novità”.

LEGGI ANCHE >>> Osimhen trascina Spalletti, poker della Sampdoria. Solo un pari a Bologna

De Laurentiis su Insigne

Chiosa finale sul mancato rinnovo di Lorenzo Insigne. Dichiarazioni inattese visto che il numero uno del club non mostra ‘rancore’ dopo la firma del capitano con il Toronto FC. Dopo mesi di silenzio arrivano le dichiarazioni sorprendenti che spengono ogni tipo di polemica: “Insigne è una persona libera ed in quanto tale è giusto che lui prenda delle decisioni che lui e soltanto lui ha trovato giuste e corrette per impostare la sua vita futura. Oggi la vita è lunga, signori miei. Con una buona alimentazioni si può arrivare anche a 110 anni. Ha davanti ancora ottanta anni e deve pensare ai prossimo ottanta anni, non dobbiamo fargliene una colpa”.