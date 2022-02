Tutto pronto per Udinese-Torino, gara delle ore 18:00 del ventiquattresimo turno di Serie A 2021/2022. Si gioca alla Dacia Arena.

Sta per iniziare Udinese-Torino, gara che si disputa alle ore 18:00 alla Dacia Arena di Udine. La formazione friulana ospita la squadra granata di Ivan Juric nel ventiquattresimo turno di Serie A 2021/2022. I ragazzi di Cioffi vengono dallo 0-0 contro il Genoa di Alexander Blessin e puntano ai tre punti per consolidare la posizione in classifica generale.

Manca ancora la vittoria da quando è iniziato il nuovo anno. Anche i granata hanno voglia di riscatto dopo aver conquistato un solo punto.

Udinese-Torino, le formazioni ufficiali

Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Marì, Zeegelaar; Soppy, Arslan, Jajalo, Makengo, Udogie; Success, Beto.Allenatore: Cioffi. A disposizione: Padelli, Gasparini, Perez, Walace, Molina, Nuytinck, Pussetto, Samardzic, Ballarini, Benkovic, Nestorovski, Pinzi.

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Zima, Buongiorno, Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora, Vojvoda; Praet, Brekalo; Sanabria. Allenatore: Juric. A disposizione: Berisha, Pobega, Izzo, Pjaca, Ansaldi, Seck, Djidji, Ricci, Aina, Pellegri, Warming, Linetty.