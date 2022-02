Osimhen trascina Spalletti, poker della Sampdoria. Solo un pari a Bologna

Tra lotta Champions e salvezza, interessante pomeriggio di Serie A con i verdetti di Venezia-Napoli, Sampdoria-Sassuolo e Bologna-Empoli.

Il Napoli approfitta della sconfitta dell’Inter e dell’Atalanta e s’impone con Osimhen e Petagna contro il Venezia, in trasferta. La Sampdoria trionfa con un poker importante contro il Sassuolo, e c’è anche la prima rete di Sensi. Pareggio a reti bianche fra Bologna ed Empoli.

Venezia-Napoli – Il primo tempo di Venezia-Napoli è una partita attenta ma sostanzialmente lenta, nella misura in cui manca il brivido delle grandi occasioni. È indubbiamente la formazione di Spalletti a mantenere il piglio del gioco, ma manca la precisione necessaria per andare in rete. La prima occasione concreta è alla mezz’ora, quando Osimhen colpisce il palo e poco dopo Lobotka deve intervenire sul tap-in di Cuisance. Vanno così le squadre negli spogliatoi.

Nel secondo tempo, arriva la rete di Victor Osimhen al 59′. Il nigeriano approfitta di un traversone di Politano e stacca tra Ebuehi e Caldara, segnando di testa. Dopo di che la sfida prosegue e al 71′ viene respinto da Busio un tentativo di destro di Insigne. Una serie di cambi interrompono l’inerzia di una sfida che gli azzurri cercano di gestire e mantenere nel risultato. Il gioco si ferma più volte e infatti l’arbitro assegna 8′ di recupero, i quali a metà si fermano ancora a causa di un brutto fallo di Ebuehi su Mertens, che resta a terra diversi minuti. Cartellino rosso per il calciatore del Venezia, senza che il calciatore accenni a una protesta. Al 98′ Henry colpisce in area e convoca Ospina per gli straordinari. Minuti difficili quelli finali, ma il Napoli la chiude al 100′ con la rete del subentrato Petagna. Rete nata da un’azione di contropiede innescata da Mertens, il quale serve il compagno sotto porta e non sbaglia. 0-2 per gli azzurri.

Serie A, la sintesi di Sampdoria-Sassuolo e Bologna-Empoli

Sampdoria-Sassuolo – Non appena viene avviata la prima frazione di gioco, il match già s’instrada. I padroni di casa dettano immediatamente legge: al 5′ la rete di Caputo. Candreva riceve da Sensi e l’appoggia sul secondo palo, permettendo a Caputo il piattone che finisce in rete. Due minuti dopo il gol all’esordio di Sensi. Gabbiadini calcia direttamente dal punto di battuta del rigore e Consigli para senza riuscire a trattenere. Ne approfitta subito Sensi, che sigla il 2-0. A fine primo tempo Raspadori ci prova con una diagonale, ma si va all’intervallo col vantaggio blucerchiato. Più volte i neroverdi nel secondo tempo cercano di farsi strada soprattutto con Berardi, ma la Sampdoria non cede e conclude virtualmente la sfida al 63′ con il tris. Punizione sulla trequarti e Candreva va a batterla. Conti sbuca tra le linee e di piatto segna il gol. Raspadori non si fa intimidire dal risultato e nel finale si rende pericoloso in più occasioni ma la Sampdoria esce vincente segnando il poker allo scadere con un cucchiaio di Candreva. Termina 4-0.

Bologna-Empoli – La vera sfida comincia soltanto nell’ultimo quarto d’ora del primo tempo. I ritmi sono abbastanza equilibrati, ma poi al 28′ Soriano ci prova con un Destro piazzato e respinge Vicario. Qualche minuto dopo il Bologna si fa avanti con Arnautovic, ma il destro finisce fuori area. I ritmi non calano e infatti è Orsolini al 41′ a provare la girata senza prendere le misure della porta e l’Empoli chiude al 43′ con la forte conclusione di Bajrami. Squadre negli spogliatoi. L’Empoli è protagonista della seconda frazione di gioco e due sono le conclusioni più temibili: al 68′ cross di Bajrami, che la mette sul primo palo per Verre, il quale sorprende il portiere avversario ma la sfera finisce fuori. Al 76′ fa paura Di Francesco, che prova il tiro a giro sul secondo palo. Bella conclusione ma non porta al gol. Finisce 0-0 il match.