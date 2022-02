“Lo ha cancellato…”: Donnarumma, dura stoccata dopo Inter-Milan

Che stoccata per Gianluigi Donnarumma: il Milan ha pescato, al suo posto, un sostituto che sta dimostrando le sue grandi qualità

Procede l’avventura di Gianluigi Donnarumma al Paris Saint-Germain. Ancora brucia la sconfitta ricevuta dal Nizza in Coppa di Francia ai calci di rigore, ma il club parigino guarda avanti. Così come ha fatto il Milan nel momento in cui era chiaro che il suo (ormai ex) portiere sarebbe andato via.

Nel pomeriggio di ieri è stato disputato a San Siro il derby tra Inter e Milan. Decisivo, e anche uno dei migliori in campo, è stato certamente Mike Maignan che con le sue parate ha salvato in diverse occasioni il risultato. Nulla ha potuto sul gol di Perisic arrivato al 38′ del primo tempo. Ma in tutte le altre occasioni i suoi interventi sono stati preziosi.

Il lavoro svolto dalla società rossonera con il calciomercato della scorsa estate è stato quindi lungimirante in tal senso. Quando era diventato ormai chiaro che Donnarumma sarebbe andato via a parametro zero, il club non ha voluto aspettare ulteriormente e ha portato in rosa uno dei portieri migliori in circolazione.

Inter-Milan, Maignan decisivo con le sue parate: “Donnarumma? Un ricordo già cancellato”

Mike Maignan, portiere francese classe 1995, è arrivato al Milan il 1° luglio del 2021. In 21 gare disputate tra Serie A, Coppa Italia e Champions League, con un infortunio di mezzo che l’ha tenuto lontano dal campo per diverse settimane, ha registrato già 7 clean sheet. Il Milan non può che essere contento del suo rendimento, che non sta facendo rimpiangere Donnarumma.

Così il giornalista Fabio Ravezzani non ha avuto dubbi sul francese e, tramite il proprio profilo ufficiale ‘Twitter’, ha affermato: “Maignan ha cancellato anche il ricordo di Donnarumma“. Parole queste forti e dirette che però vogliono esprimere quanto Maignan sia diventato importante all’interno del Milan, decisivo come pochi e importante come il Milan si sarebbe aspettato.