Inter, pessime notizie dopo il derby: l’annuncio gela Zhang e Marotta

Dopo il derby di Milano, non arrivano buone notizie per l’Inter: Inzaghi annuncia le condizioni del giocatore nel post partita

Simone Inzaghi, nel post partita di Inter-Milan, ha parlato a ‘Dazn’ della sconfitta incassata dai suoi. Oltre i tre punti persi, però, il club è ora in apprensione per un’altra questione. L’annuncio dell’allenatore gela la società ma anche i tifosi.

Ivan Perisic si è dimostrato, nel corso del pomeriggio di ieri in occasione del derby, ancora una volta un giocatore fondamentale per l’Inter. Autore dell’unico gol segnato dai nerazzurri è però stato costretto, a causa di un fastidio muscolare, a lasciare il campo al 69′.

L’annuncio di Simone Inzaghi nel post partita, rilasciato durante la consueta intervista ai microfoni di ‘Dazn’, ha però gelato la società. Il rischio è che il croato possa non esserci in Coppa Italia contro la Roma martedì 8 febbraio. Si attendono gli esiti degli esami strumentali per saperne di più.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Inter, l’annuncio di Inzaghi gela i nerazzurri: “Perisic ha chiesto il cambio per un fastidio al polpaccio”

Simone Inzaghi ha parlato a ‘Dazn’ nel post partita di Inter-Milan delle condizioni del croato, giocatore fondamentale per i nerazzurri:”Perisic ha chiesto il cambio perché aveva un indurimento al polpaccio“. Un annuncio che gela la società ma anche i tifosi, perché dopo questo problema fisico Perisic potrebbe saltare il match di Coppa Italia contro la Roma.

LEGGI ANCHE >>> Italiano gela Vlahovic dopo la Lazio: “Ho questa convinzione”

Attualmente come suo sostituto non è disponibile il nuovo innesto del mercato nerazzurro Robin Gosens, che ancora non ha recuperato al 100% dall’infortunio rimediato alla coscia il 29 novembre. Con ogni probabilità lo svizzero rientrerà solamente alla fine del mese e ciò mette in apprensione Inzaghi e tutto l’ambiente nerazzurro. Si attenderanno gli esiti degli esami strumentali per comprendere meglio l’entità del problema di Perisic e per comprendere se sarà disponibile in questo tour de force che l’Inter dovrà affrontare nel mese di febbraio già cominciato.