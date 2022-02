“Perplesso…”: Juventus, la reazione di Dybala spiazza panchina e tifosi

Vittoria importante della Juventus contro il Verona grazie a Vlahovic e Zakaria: a spiazzare panchina e tifosi è la reazione di Dybala

La Juventus ha battuto il Verona nel posticipo di questa sera, portando a casa tre punti molti importanti in ottica Champions League. I bianconeri hanno, almeno momentaneamente, superato l’Atalanta e si sono piazzati al quarto posto. La squadra di Gasperini ha una partita da recuperare con il Torino. Ma nel prossimo turno ci sarà proprio lo scontro diretto con la Juventus.

La Juve potrà giovare dell’apporto di Zakaria e Vlahovic, risultati decisivi già nel 2-0 di questa sera con il Verona. Allegri ha poi ‘gestito’ la partita a modo suo, tirando fuori giocatori che avevano problemi come Chiellini e il centrocampista svizzero. Anche in vista dei prossimi impegni, che vedranno i bianconeri in campo con il Sassuolo già in settimana per la Coppa Italia. E forse è questo a cui ha pensato Allegri quando ha sostituito Dybala.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Juventus, Dybala perplesso per il cambio

Quando Allegri ha deciso di sostituire Chiellini, Dybala ha ereditato la fascia da capitano. Insieme al difensore, però, il tecnico ha sostituito anche ‘La Joya’ che si è indispettito. Dybala era infatti visibilmente perplesso quando ha visto il suo numero sul tabellone per essere sostituito e lasciare spazio a Cuadrado. Arrivato in panchina, ha avuto uno scambio di battute con Allegri e poi ha gettato i guanti che indossava a terra.

Insomma, Dybala voleva restare in campo quantomeno per qualche altro minuto, per continuare a duettare con Vlahovic. E’ stato proprio l’argentino a servire l’assist per il gol del vantaggio della Juve questa sera al serbo, che ha segnato all’esordio.