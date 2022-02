“Con quei soldi avrei potuto…”: Inter, retroscena dell’ultimo colpo di mercato

L’Inter si è mossa in modo mirato nella sessione invernale di calciomercato: la ricca offerta dalla Premier però avrebbe potuto cambiare tutto

L’Inter ha effettuato in entrata due sole operazioni con il calciomercato di gennaio. Marotta e Ausilio hanno, infatti, puntato su quei profili funzionali per l’attacco e per la corsia di sinistra, seguendo anche le indicazioni di Inzaghi.

Da un lato sono state acquistate le prestazioni di Robin Gosens dall’Atalanta, dall’altro il club nerazzurro si è assicurato in prestito la presenza di Felipe Caicedo come riserva in attacco. Proprio il tedesco, però, è stato in bilico, tentato dalla ricca offerta arrivata dalla Premier League.

Il Newcastle l’avrebbe voluto in squadra e sarebbe stato pronto a offrirgli un ricco ingaggio. Come rivelato in un’intervista rilasciata a ‘Kicker’, Gosens è stato tentato dall’accettare quella proposta ma poi le carte in tavola sono cambiate e non ha avuto più dubbi.

Calciomercato Inter, Gosens rivela: “Newcastle? Ci ho pensato, è umano”

In un’intervista rilasciata ai microfoni di ‘Kicker’, Gosens ha rivelato i retroscena della ricca offerta ricevuta dal Newcastle. Il nuovo acquisto dell’Inter ha infatti dichiarato: “Offerta del Newcastle? Ci ho pensato, ma non ho mai veramente preso in considerazione un trasferimento. Trovo che sia una cosa molta umana pensarci. Guadagnare molto di più rispetto a quanto si percepisce per fare lo stesso lavoro, in un posto diverso. Ditemi se c’è qualcuno che avrebbe detto semplicemente ‘no, grazie’ a tutto questo”.

“Non si tratta solo di me – ha proseguito Gosens – probabilmente avrei potuto mantenere qualche generazione della mia famiglia con quei soldi. L’Atalanta mi ha comprato a un milione e mi ha venduto a una cifra considerevole: è stata una situazione win-win. Nel frattempo è arrivato il mio meraviglioso trasferimento all’Inter, che penso sia incredibilmente bello. Ne stiamo parlando solo ora, me ne devo ancora rendere conto”