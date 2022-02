Inter, la crisi del gol di Lautaro: il precedente spiazza tutti

Lautaro Martinez ancora a secco di gol: l’argentino con l’inter non segna da cinque gare, il precedente però spiazza i nerazzurri

Il periodo di digiuno di gol per Lautaro Martinez, almeno quando veste la maglia dell’Inter, sembra ancora non voler finire. Anche contro il Milan, l’argentino è apparso stanco e in fin dei conti poco pericoloso sotto porta. Il precedente, proprio legato al derby però, spiazza i nerazzurri.

Il gol con il suo club di appartenenza manca a Lautaro Martinez in campionato dal 17 dicembre, quindi dal match disputato contro la Salernitana. Se si fa invece riferimento a tutte le competizioni giocate dall’Inter, i tempi si riducono dal momento che è andato a segno in Supercoppa italiana contro la Juventus su calcio di rigore.

I problemi che sembrano non esserci con l’Argentina, con cui Lautaro è molto spesso decisivo, poi tornano a farsi sentire con l’Inter. L’attaccante non sta facendo, perciò, vedere nell’ultimo periodo, ciò che è in grado di realizzare. C’è un precedente, tuttavia, legato alla scorsa stagione e proprio al derby contro il Milan, che spiazza tutti e fa bene sperare i nerazzurri.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Inter, il dato che spiazza e fan ben sperare i nerazzurri: per Lautaro lo scorso anno il derby fu il punto di svolta

Già lo scorso anno, infatti, Lautaro Martinez arrivava, nel girone di andata, alla gara contro il Milan da un periodo di assenza di gol firmati da lui. Proprio il derby, però, fu il punto di svolta: era arrivato a quel momento con cinque giornate in cui non aveva segnato nessun gol e da lì si ‘sbloccò’. Curiosità ulteriore è che l’Inter lo scorso anno dopo il Milan si ritrovò ad affrontare il Napoli, gara in cui Lautaro segnò. Sabato 12 febbraio i nerazzurri giocheranno contro i partenopei allo Stadio Maradona.

LEGGI ANCHE >>> “Le prime cinque della classifica…”: Pioli, stoccata ad Allegri in diretta

Segno del destino o pura casualità, ma in ogni caso un dato che spiazza tutti e che fa ben sperare i tifosi nerazzurri. Dopo la partenza di Lukaku, infatti, Lautaro Martinez è diventato il perno fondamentale dell’attacco nerazzurro, specialmente nella mente dei tifosi interisti che da lui si aspettano qualcosa in più. Sono ancora ‘troppo pochi’ gli 11 gol segnati da un giocatore a cui si richiede inevitabilmente di fare di più.