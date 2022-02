Europei in Italia, arriva la sorpresa: comunicato ufficiale

Dopo la vittoria degli Europei della scorsa estate dell’Italia di Mancini, la FIGC ha diramato un comunicato.

Nonostante la vittoria dell’Europeo dell’estate scorsa da parte dell’Italia guidata da Roberto Mancini, il calcio del nostro paese è in forte crisi sia dal punto di vista sportivo che economico. E’ da tempo che le nostre squadre non sono più competitive come una volta nelle coppe europee.

Dopo l’arrivo della pandemia, la situazione del nostro calcio, già traballante, è degenerata ulteriormente. Le società, infatti, hanno visto svanire i ricavi fissi provenienti dai botteghini e allo stesso tempo hanno visto aumentare i propri debiti. Tanti club stanno chiedendo dei ristori al Governo, che, al momento, sta nicchiando.

Il nostro calcio ha bisogno di una svolta radicale per cercare di ritornare al livello di un tempo. Un aiuto al nostro movimento potrebbe arrivare dall’organizzazione di Europeo. Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha sempre mostrato un certo interesse su questa eventualità.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

La FIGC ha manifestato l’interesse di organizzare gli Europei del 2032

La FIGC ha diramato da pochi minuti un comunicato proprio sulla possibilità di organizzare una prossima edizione degli europei: “Abbiamo presentato, con largo anticipo rispetto alla scadenza del prossimo 23 marzo, nei giorni scorsi alla Uefa l’interesse nell’organizzare di Euro 2032″.

LEGGI ANCHE >>> “Mi aspettavo una chiamata…”: Italia, frecciata diretta a Mancini

La nota delle Federazione italiana poi continua: “Abbiamo espresso la sollecitazione e la programmazione del quadro impiantistico attraverso la costruzione di nuovi stadi e la ristrutturazione di quelli già esistenti”. Se dovesse succedere, l’assegnazione dell’organizzazione di Euro 2032 sarebbe una manna dal cielo per il nostro calcio.