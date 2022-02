“Mi aspettavo una chiamata…”: Italia, frecciata diretta a Mancini

I play-off per qualificarsi al prossimo Mondiale si stanno avvicinando, ma un calciatore ha mandato una ‘frecciata’ a Mancini.

Dopo aver totalizzato un punto tra lo Spezia e la Juventus, il Milan domani sera affronterà l’Inter capolista nel derby della Madonnina. I rossoneri sono secondi in classifica, in compagnia del Napoli di Spalletti, e non possono permettersi di allontanarsi ancora di più dalla vetta, considerando anche che la squadra di Simone Inzaghi ha una gara in meno.

Il Milan è stato in forte emergenza prima della sosta, perché è stato falcidiato da tantissime assenze a causa della Coppa d’Africa, infortuni e calciatori positivi al Covid-19. Pioli ha recuperato alcuni giocatori ma contro l’Inter dovrà fare a meno di Ibrahimovic, che si è ancora ripreso dopo l’infortunio patito durante il match contro la Juventus.

Stefano Pioli ha fatto il punto sulle assenze durante la conferenza stampa che ha tenuto oggi per presentare la partita contro l‘Inter: “Abbiamo avuto il tempo necessario per prepararci alla partita. Non ci saranno nè Ibrahimovic nè Rebic domani, mentre Tomori ha recuperato e credo che partirà dalla panchina”.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Calabria sull’Italia di Mancini: “Mi aspettavo una chiamata prima”

Chi ha recuperato da una lunga assenza e sarà titolare domani nel derby di Milan è Davide Calabria. Il terzino stava disputando una grande stagione, dove è stato chiamato anche in Nazionale da Mancini, ma è stato fuori per quasi due mesi prima per colpa di uno stiramento al polpaccio e poi a causa del Covid-19.

LEGGI ANCHE >>> “Mancini non l’ha capito”: Italia, arriva la stoccata a sorpresa contro il CT

Proprio Calabria ha rilasciato alcune dichiarazioni alla ‘Rivista ‘Undici’, dove ha mandato anche una ‘frecciata’ a Mancini’: “Convocazione in Nazionale? Sinceramente, mi aspettavo una chiamata prima. Adesso sono stato convocato più volte, ma non ho potuto fornire il mio contributo a causa dei problemi fisici che ho avuto. Europeo? Ovviamente, mi è dispiaciuto non vivere quel gruppo”.