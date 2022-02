“Andrà via a fine anno”: Inter, la decisione spiazza i tifosi

L’Inter sta valutando la posizione di un giocatore, autore fino a questo momento di una stagione deludente: cessione possibile a giugno.

Nonostante la sconfitta nel derby, l’Inter è rimasta al primo posto a +1 dalla coppia composta dal Milan e dal Napoli con ancora una gara da recuperare. Ora il mirino è puntato sulle prossime sfide che vedranno la squadra di Simone Inzaghi affrontare prima la Roma in Coppa Italia (martedì) e poi proprio gli azzurri in campionato (sabato).

Due gare che serviranno all’amministratore delegato Beppe Marotta per valutare ancora una volta alcuni calciatori che, fino a questo momento, non hanno rispettato le aspettative di inizio stagione. I riflettori, in particolare, sono finiti su Stefan De Vrij rimasto ben lontano in questi mesi dai picchi qualitativi toccati nella scorsa stagione.

Tanti errori, sia in fase di impostazione che di marcatura, che hanno spinto il club a valutare l’idea di cederlo nella prossima fase del mercato e avviare una mini-rivoluzione nel reparto. A confermarlo è stato oggi ‘Tuttosport’, secondo cui l’olandese (il cui contratto scade nel 2023) potrebbe finire in Premier League dove sono molte le squadre interessate a lui. A partire dal Newcastle, che già di recente si era fatto avanti al fine di convincerlo a trasferirsi in Inghilterra.

Inter, De Vrij verso la cessione

Resta quindi tutto da decifrare il futuro di De Vrij, il quale ha offerto un contributo deludente anche in fase realizzativa: appena un gol (in Champions League) in 23 presenze complessive. Il club ed il tecnico Simone Inzaghi, dal canto loro, si aspettano un pronto rilancio da parte del difensore ma intanto hanno già iniziato a vagliare una serie di possibili sostituti.

Il nome in cima alla lista di Marotta è quello di Gleison Bremer, punto fermo del Torino e tra le principali rivelazioni della Serie A. Il brasiliano ha da poco firmato il rinnovo del contratto ma al termine del campionato lascerà i granata, con l’obiettivo di trasferirsi in una big. L’Inter resta alla finestra in attesa di muoversi ufficialmente: la posizione di De Vrij è quanto mai in bilico.