Doccia gelata per Agnelli e Allegri: il top si è fatto male

Nonostante l’ottimo momento sportivo che sta vivendo la Juventus, una pessima notizia giunge per Allegri e per il club.

La corsa Champions della Juventus sta procedendo nel migliore dei modi. I bianconeri sono riusciti a mettersi sulla scia di Inter, Napoli e Milan, scalzando l’Atalanta. Un risultato importante e anche atteso, dopo una prima parte di stagione decisamente al di sotto delle possibilità e delle aspettative.

La società ha operato in modo attento sul mercato, cercando di intervenire laddove era più evidente la necessità di corrispondere quanto richiesto da mister Allegri per attuare il gioco che ha in mente.

Il primo e positivo verdetto l’ha già dato il campo. In occasione di Juventus-Verona la squadra bianconera si è imposta con due reti, messe a segno da Vlahovic e Zakaria, ovvero due dei nuovi acquisti. Un momento per gioire profondamente, se non fosse che una cattiva notizia su Giorgio Chiellini ha già messo in ansia il club.

Juventus, infortunio al polpaccio per Chiellini: la situazione

Il difensore italiano ha lasciato il campo a un quarto d’ora dalla fine della sfida contro il Verona per un fastidio al polpaccio. È facilmente intuibile che salterà la sfida contro il Sassuolo in Coppa Italia e anche la gara contro l’Atalanta. Bisognerà invece capire se potrà essere a disposizione per il derby contro il Torino e l’importante impegno di Champions League contro il Villarreal.

Secondo quanto riferisce ‘SKY’, l’entità del problema muscolare al polpaccio pare più seria del previsto. Domani saranno svolti degli accertamenti per verificare lo stato della situazione e capire di cosa si tratti con precisione. Le prime impressioni non sono positive e ciò starebbe già facendo riflettere Allegri su come affrontare le gare che verranno.