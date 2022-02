“Dopo due giorni persi la…”: Aguero, i dettagli sull’aritmia cardiaca

Sergio Aguero parla ai propri fan dal profilo Twitch, raccontando i momenti delicati vissuti dopo aver scoperto il problema al cuore.

Non ha avuto tempo di godersi la sua avventura professionale al Barcellona e più in generale di gioire per gli ultimi anni di attività professionistica. Sergio Aguero ha dovuto dire addio al calcio giocato anzitempo.

Il 31 ottobre del 2021 in occasione della sfida dei blaugrana in casa contro l’Alaves si è fermato a causa di un’aritmia cardiaca, che ha sorpreso e spaventato tutti. L’argentino è stato sottoposto a vari studi per circa tre mesi fino alla decisione di annunciare l’addio al calcio lo scorso 15 dicembre.

Da lì ha cominciato a dedicarsi ad altre attività, principalmente legate al mondo degli e-Sports. Il suo canale Twitch è molto seguito già da diverso tempo: Aguero si diletta alla console ma anche a raccontarsi.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Aguero si racconta sui social: “Ora sono un iron man”

Durante uno dei suoi ultimi live ha interagito con i seguaci, raccontando l’addio al calcio e le emozioni susseguitesi dopo la scoperta del problema cardiaco: “Quando è successo pensavo che non fosse niente di davvero serio, ma quando mi hanno trattenuto in ospedale ed hanno iniziato le analisi ho capito che qualcosa non andava. E me ne sono convinto quando sono rimasto da solo in una stanza con un mucchio di monitor intorno.Dopo le prime 48 ore ho iniziato a perdere la calma. Adesso ho un chip, qui nel petto, che mi è stato impiantato per monitorare le aritmie. Di notte lancia luci colorate. Mi sono trasformato in un iron man. Se accelera troppo, devo andare dal dottore!”.

LEGGI ANCHE >>> Zaniolo nel caos, colpo di scena: la nota ufficiale spiazza

“Ricordo quando mi disse che mi avrebbe dovuto operare. Mi ha spiegato che mi avrebbe messo il chip, poi ha preparato un ago e mi ha punto. Dopo un po’ ho visto una specie di lama, un coltellino. Mi ha chiesto se sentissi del male e poi lo ha cambiato. Come quando stai mangiando l’arrosto e preferisci usare un coltello seghettato”, ha poi dettagliato Aguero, il quale comunque ha precisato di essere sereno e curioso sul futuro che l’attende.