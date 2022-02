“Non è ‘sarrista’, ma grazie a lui…”: Lazio, svolta a sorpresa

Maurizio Sarri continua a sperimentare con la sua Lazio, alla ricerca di una formula vincente nel tempo. Ha ritrovato due biancocelesti.

La Lazio si è ritrovata in campionato portando a casa una vittoria che dà morale a tutto l’ambiente. La seconda nelle ultime tre partite, un risultato che conferma un trend positivo per la squadra biancoceleste che non perde dalla sfida del 9 gennaio contro l’Inter. Maurizio Sarri sta provando a costruire una quadra che possa permettere ai suoi di poter scendere in campo nelle migliori condizioni tattiche possibili.

Certo, il mercato non è stato un passaggio cosi decisivo per la stagione, e questa è di sicuro anche l’opinione dei tifosi che negli scorsi giorni hanno protestato contro la società per quanto visto durante l’ultima sessione di calciomercato. Ecco, la vittoria di Firenze servirà anche a scacciare via critiche e polemiche, soprattutto dopo una settimana molto accesa.

Lazio, la mossa di Sarri: si è affidato a due insospettabili

Come detto, Maurizio Sarri sta lavorando tanto per cercare di mettere a punto una formazione in grado di sposare al meglio il suo progetto tattico. In questo processo evolutivo, va detto, non sono mancate sorprese, emerse proprio in occasione della vittoria di Firenze. Come riportato dal ‘Corriere dello Sport’, ad esempio, l’allenatore si è affidato anche a chi ha dimostrato di non essere adatto al gioco ‘sarrista’.

Luis Alberto, nella fattispecie, sembra un giocatore ritrovato, nonostante la poca compatibilità con l’idea di gioco di Sarri. Eppure, ad oggi lo spagnolo si è ritrovato, riuscendo anche a dare manforte alla fase difensiva, aspetto sul quale Sarri lavora tanto. E come Luis Alberto anche Lazzari, un altro finito nella lista partenti a gennaio ma che non solo è rimasto, ma senza anche pronto a mettere in gioco le sue peculiarità al netto della poca predisposizione alla particolare struttura tattica del suo allenatore.