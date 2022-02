Juventus, il mercato fa esultare Allegri: Verona battuto e rivali avvisate

Le rivali della Juventus sono avvisate: ottima vittoria della squadra di Allegri contro il Verona grazie al calciomercato

Si è concluso il posticipo della 24^ giornata di Serie A. Tanta attesa per il match tra Juventus e Verona, che ha visto in campo anche i due neoacquisti dei bianconeri. Vlahovic e Zakaria hanno disputato una partita complessivamente perfetta. Assieme a loro, anche calciatori che hanno subito diverse critiche come Morata e Rabiot hanno alzato l’asticella del loro rendimento. Il francese è andato anche vicino al gol al 70′ con un tiro dalla distanza, ben parato da Montipò.

Il portiere del Verona ha però cincischiato in uscita, nell’occasione del gol di Vlahovic che ha sbloccato l’incontro. Uno splendido assist di Dybala, che col mancino ha lanciato in profondità il suo compagno di squadra. Il centravanti serbo ha avuto un impatto impressionante, dando sempre preoccupazioni alla retroguardia scaligera. In un’occasione, ci sono state anche delle polemiche per un incrocio di gambe con Gunter in area di rigore.

Juventus al quarto posto grazie a Vlahovic e Zakaria

Il gol del definitivo 2-0 è stato segnato invece da Zakaria. Nel complesso, il Verona ha disputato una buona partita, ma la qualità in zona offensiva è stata troppo poca per impensierire Szczesny. Lo spirito combattivo non è bastato alla squadra di Tudor, che tornerà a Verona senza punti. Durante il match problemi anche per Giorgio Chiellini: il capitano della Juve ha avuto un infortunio al collo, ma ha provato a continuare a giocare.

Nell’ultimo quarto d’ora si è però arreso, lasciando spazio a Rugani. Nel finale i ritmi sono calati e gli errori tecnici aumentati, complica la stanchezza. Partita molto dispendiosa fisicamente per entrambe la squadre. La Juventus, con questa vittoria, è momentaneamente quarta in attesa del recupero che l’Atalanta dovrà giocare col Torino. E la prossima settimana c’è proprio Atalanta-Juventus.