“Stagione finita”: Serie A, la bruttissima notizia è ufficiale

Dopo i timori delle scorse ore, ecco la brutta notizia che scuote la Serie A: stagione finita, arriva la conferma ufficiale.

Vittoria amara per la Sampdoria, quella ottenuta ieri ai danni del Sassuolo. Il motivo è da ricercare nel brutto infortunio rimediato da Manolo Gabbiadini, uscito al 32esimo minuto quasi in lacrime. Il giocatore nella giornata odierna è stato sottoposto ad una serie di controlli, che hanno consentito allo staff medico blucerchiato di approfondire l’entità del problema fisico.

L’esito, purtroppo, ha confermato tutti i timori delle scorse ore. La stagione dell’attaccante, in pratica, è già finita. A confermarlo è stata la stessa società, attraverso un report pubblicato nel proprio portale online. “Gli esami strumentali ai quali è stato sottoposto Manolo Gabbiadini in mattinata presso il Laboratorio Albaro hanno intanto confermato una lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro”.

Il giocatore dovrà quindi sottoporsi ad “un intervento chirurgico – le cui modalità saranno stabilite nei prossimi giorni” in seguito al quale “potrà avviare il proprio programma di recupero riabilitativo”. Una brutta tegola per il tecnico Marco Giampaolo, alla luce dell’ottimo rendimento fin qui offerto dal calciatore.

Serie A, stagione finita per Gabbiadini

Per lui, in totale, 7 gol e 4 assist in 21 presenze complessive tra campionato e Coppa Italia. La Sampdoria, nel frattempo, si è già attivata al fine di mettere a disposizione dell’allenatore un sostituto all’altezza: a prendere il posto di Gabbiadini, in particolare, sarà Sebastian Giovinco atteso a Genova nelle prossime ore.

Il trequartista, svincolato dopo la conclusione dell’esperienza vissuta all’Al Hilal, nella giornata di domani effettuerà le visite mediche di rito ed in seguito firmerà il contratto che lo legherà ai doriani fino al termine della stagione. Di recente per lui si era parlato di un presunto interesse del Monza, che però non si è concretizzato. Ora ecco la nuova chance che lo riporta in Serie A, con un ruolo da protagonista.