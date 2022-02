Inzaghi gela Maldini e Pioli: le parole danno fastidio al club

Domani l’Inter affronterà la Roma di Mourinho per i quarti di finale di Coppa Italia, ma Inzaghi è ritornato sul derby contro il Milan.

L’Inter ha dominato il derby contro il Milan per settantacinque minuti, ma ha subito in tre minuti i due gol di Giroud che hanno cambiato il destino del match e che potrebbero aver cambiato anche le sorti del campionato. Dopo il successo di sabato dei rossoneri, infatti, la lotta per lo Scudetto si è ufficialmente riaperta.

I nerazzurri, che devono recupare la partita contro il Bologna di Mihajlovic, hanno un solo punto di vantaggio in classifica sia sul Milan che sul Napoli, che ieri ha battuto 0-2 il Venezia. L‘Inter sabato dovrà sfidare la squadra dell’ex Spalletti al Maradona, in una partita che dirà molto sulle ultima fase del campionato.

Prima del match contro il Napoili, l’Inter domani affronterà la Roma di José Mourinho in una partita valida per i quarti di finale di Coppa Italia. Il match sarà contraddistinto anche da tanta nostalgia, visto che il tecnico portoghese sarà a San Siro per la prima volta da avversario del club con cui ha vinto tutto.

Inter, Inzaghi ritorna sul Derby: “Contro il Milan abbiamo perso immeritatamente”

Simone Inzaghi, introducendo il match contro i giallorossi ai microfoni di ‘Sportmediaset’, ha parlato della sconfitta contro il Milan nel derby: “Contro la Roma dovremo essere bravi a provare tanta voglia di rivalsa dopo aver perso immeritatamente il derby di sabato. Con i rossoneri è stata una brutta sconfitta, ma dobbiamo sia capire i motivi per cui abbiamo perso che guardare le cose buone fatte fino adesso”.

Il tecnico dell’Inter si è poi soffermato sul match di domani sera: “La Roma? E’ una squadra forte, che può battere chiunque sempre. Hanno tantissima qualità ed un grandissimo tecnico come Mourinho. Sappiamo che anche loro saranno arrabbiati, perché meritavano la vittoria con il Genoa”.