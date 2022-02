Un big squalificato a sorpresa? Inter-Milan, la clamorosa ricostruzione

Continua a far discutere il finale del derby tra Inter-Milan: possibile la squalifica a sorpresa di un big. Spunta la clamorosa ricostruzione.

Non sono di certo mancate le emozioni nel corso del derby. Prima la rete del vantaggio interista messo a segno da Ivan Perisic, su assist di Hakan Calhanoglu. Poi, il sorpasso firmato da Olivier Giroud che ha regalato al Milan tre punti fondamentali nella corsa verso lo scudetto e che ha permesso ai rossoneri a portarsi a -1 dalla vetta.

Una sfida nervosa, come testimoniato dai 6 cartellini gialli e dal rosso sventolati dall’arbitro Guida, che potrebbe avere degli strascichi inaspettati. Al termine dell’incontro, infatti, Lautaro Martinez e Theo Hernandez (espulso al 96esimo) hanno avuto un violento confronto tuttavia fino ad oggi non era chiaro cosa lo avesse generato.

Nelle ultime ore, invece, alcuni video divenuti virali sembrerebbero aver svelato il motivo. Il condizionale, in ogni caso, è d’obbligo alla luce della scarsa definizione dei video in questione. In pratica, il tutto sarebbe nato dalla provocazione lanciata dal terzino francese, poco prima di uscire dal campo, ai tifosi nerazzurri.

Inter-Milan, il gesto inaspettato

Un gesto visto e non apprezzato da Lautaro Martinez il quale, proprio mentre Theo Hernandez percorre le scale verso gli spogliatoi, si sporge dalla balaustra per insultarlo. E non solo: stando ad alcune ricostruzioni, confermate da ‘goal.com’, l’argentino avrebbe anche sputato verso il giocatore del Milan. Al termine della partita, ecco quindi lo scontro tra i due con Hernandez portato via a forza da Fikayo Tomori.

Ulteriori sviluppi sono attesi domani, quando arriveranno le decisioni del Giudice Sportivo. Non è da escludere che l’interista possa andare incontro ad una squalifica ma resta in piedi pure l’ipotesi che il presunto spunto possa, alla fine, rivelarsi soltanto un effetto ottico causato dalla presenza, sullo sfondo, di un giubbetto bianco indossato da un tifoso in quel momento. Inter–Milan non si è ancora conclusa.