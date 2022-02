Alle 21 spazio al primo match di questi quarti di finale della Coppa Italia. A San Siro scendono in campo Inter e Roma.

La Coppa Italia entra finalmente nel vivo. I quarti di finale rappresentano un punto di svolta per la competizione. Il gioco si fa duro, e cosi arrivare fino in fondo a questo punto rappresenta un obiettivo concreto. Si comincia stasera, con la prima partita che di fatti inaugurerà la fase finale della competizione. Di fronte due squadre che hanno come obiettivo naturale arrivare alla finale.

Inter e Roma affrontano due momenti stagionali molto particolari. La squadra di casa arriva dalla cocente sconfitta patita nel derby contro il Milan. Un match che Simone Inzaghi vuole lasciarsi subito alle spalle, per evitare di ritrovarsi sul campo dei contraccolpi psicologici. La sconfitta col Milan, insomma, rappresenta una macchia da lavare prontamente.

Di fronte un Roma che cerca continuità. I risultati altalenanti di questi mesi tengono l’ambiente giallorosso in fibrillazione. La Coppa Italia potrebbe essere un deterrente ideale per quel senso di scoramento che spesso ha investito la tifoseria capitolina in questi mesi. Mourinho ne è più che consapevole. Insomma, il passaggio del turno può rappresentare per entrambe le squadre un carica sostanziale e fondamentale per il prosieguo della stagione. Dovranno essere bravi i due allenatori a gestire allo stesso tempo le forze, senza rischiare un dispendio di energie.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Coppa Italia, Inter-Roma: le probabili formazioni

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Lautaro, Sanchez. Allenatore: Inzaghi.

LEGGI ANCHE>>>“Arroganti…”: il Derby continua a bruciare, c’è la frecciata all’Inter